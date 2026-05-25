미르, 장모님에 226만 원 한약 받아놓고 "우리 장모 돈 많이 벌어" 호칭 논란

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 엠블랙 미르의 장모님 호칭을 두고 팬들의 지적이 이어지고 있다.

Advertisement

24일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '연예인 사위를 둔 장모님ㅋㅋㅋㅋㅋ친구여?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

미르는 아내, 장모님과 함께 데이트에 나섰다. 미르는 카메라에 장모님을 소개하며 "우리 장모. 나 힘들다고 한약 맞춰줬다"고 자랑했다. 이에 장모님은 "내가 우리 딸 예뻐해주라고. 건강해야지 우리 딸 먹여 살리지"라고 사위를 향한 애정을 드러냈다.

이어 한약 가격표를 본 미르 부부는 깜짝 놀랐다. 아내가 "우리 엄마 돈 없어"라고 하자 미르는 "무슨 소리야. 우리 장모 돈 많이 법니다"라고 거듭 장모님을 '장모'라고 불렀다.

Advertisement

밖으로 나온 세 사람. 아내는 "아무리 생각해봐도 아까 그 리액션이 200만 원어치는 아니었던 거같다"고 미르에게 지적했고 미르는 "초밥 사 먹이러 간다. 500만 원어치 먹이러 간다"고 밝혔다. 장모님이 미르에게 지어준 한약값은 무려 226만 원.

Advertisement

미르는 장모님에 대해 "우리 장모 58년생. 라인댄스 배우시고 장구하신다. 하루에 강아지 산책 6시간 하신다. 그리고 나 볼 때 자꾸 한숨 쉰다. 아저씨 됐다고"라며 "엠블랙 미르 장모라고 한다. 원래 말 많은데 카메라 많다고 말 안 하신다. 날 너무 좋아하신다"고 밝혔다.

미르가 장모님과의 사이 좋은 모습을 강조하고 싶었겠지만 '장모'라는 호칭이 팬들의 심기를 거슬리게 했다. 팬들은 "장모 아니고 장모님", "아무리 편해도 장모님이죠", "차라리 어머니라고 하세요", "장모님을 장모라고 부르는 사람 처음 본다" 등의 반응을 보이며 미르의 호칭을 지적했다.

Advertisement

한편, 엠블랙 출신 미르는 지난해 12월 비연예인과 결혼했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com