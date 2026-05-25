한가인, 시상식서 '푸들 헤어'…워스트 헤메코에 분노 "최악, 진짜 짜증나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인이 시상식 흑역사 패션에 대해 털어놨다.

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24일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '백상 때 최악의 헤메코였다는 한가인(진짜 충격적)'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

그동안 아이돌, 로판여주, 왕홍 등 다양한 메이크업에 한가인은 "항상 댓글에 끊임없이 올라오는 게 '평소 메이크업이 더 예쁘다', 아니면 '메이크업 안 하는 게 더 예쁜 거 같다'는 댓글이다. 평소에 본업할 때 하는 메이크업과 헤어를 세트로 보여드리면 어떨까 싶어서 두 가지를 준비했다"며 "광고 찍을 때나 드라마 찍을 때처럼 콘셉트 없는 깨끗하고 맑은 메이크업, 그리고 시상식 같은 너무너무 신경 많이 쓰고 가장 예뻐야 하는 메이크업을 보여드리도록 하겠다"고 밝혔다.

시상식 메이크업을 받던 한가인은 시상식에서의 추억을 떠올렸다. "마지막 시상식이 언제냐"는 질문에 한가인은 "'해품달' 끝나고 홍콩 갔을 때 같다. 지드래곤 시상을 하러 갔다"고 밝혔다. 한가인은 유명한 지드래곤 팬. 한가인은 "이왕이면 그를 시상하고 싶다 했다. 그를 영접하고 싶다 했다"며 "그날 드레스 예뻤다. 이때는 제가 신경 많이 썼다"고 밝혔다.

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그러면서 한가인은 "저는 드레스 중에는"이라고 밝히다 "최악의 드레스가 있었는데 말 안 하겠다"고 말을 아꼈다. 이에 제작진은 "'백상예술대상' 나가신 적 있지 않냐"고 물었고 한가인은 "백상이네. 이거 무슨 푸들을"이라고 말을 잇지 못했다. 이어 자신의 워스트 시상식 패션을 직접 찾아낸 한가인은 "진짜 짜증나. 이거 봐요"라며 문제의 '푸들 헤어'를 보여줬다.

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제작진도 "뭐야. 이게? 머리 왜 저래요?"라고 놀랐고 한가인은 "푸들 머리를 해가지고"라고 분노했다.

한가인이 생각하는 워스트 헤어는 또 있었다. 한가인은 "박신양 선배님이 공연을 하신다 해서 도와드리러 갔던 적이 있다. 그래서 무대를 하는데 같이 한번 섰는데 콘셉트가 삐에로였나보다"라며 삐에로 콘셉트의 메이크업도 공개해 웃음을 안겼다.

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제작진에게 한가인은 "내보내도 되는데 제발 예쁜 거"라고 호소했고 제작진은 "푸들 중에 예쁜 걸로?"라고 물어 웃음을 안겼다. 이에 한가인은 "그게 아니라 베스트도 좀 내보내달라"라고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com