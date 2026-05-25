최유라, 노모에 조문객 명단 요청.."누구와 친한지 몰라 미리 고민"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 최유라가 최근 시아버지를 떠나보낸 후 죽음을 대하는 마음가짐이 달라졌다고 밝혔다.

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23일 '최유라의 헤이유라' 유튜브 채널에는 최유라가 시아버지 장례를 치른 후 심경을 담은 영상이 공개됐다.

최유라는 지난 4월, 시아버지의 장례식을 치렀다고 했다. 95세 고령에도 건강했지만 갑작스러운 코뼈 부상 이후 건강이 급속도로 악화돼 세상을 떠났다고.

그렇게 갑작스레 시아버지를 떠나보낸 최유라는 장례를 치른 후 어머니에게 전화를 걸었다. 그는 "이번에 아버님을 보내드리면서 생각한 게 있다. 엄마한테 '엄마 누구랑 제일 친해? 세상을 떠날 때 누가 오면 좋을지 내게 명단을 달라'고 했다. '내가 그 분들을 모르지 않나. 울기도 많이 울 거지만 엄마를 소풍 보내주듯 보낼 거다'라고 했다"라며 울먹였다.

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이어 "엄마를 보내는 걸 미리 고민하는 건 행복한 일인 것 같다. 엄마 쪽 명단을 달라고 했더니 엄마가 '소풍가듯 보내달라. 알겠다'고 했다"라고 덧붙였다.

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최유라는 "이번에 장례를 치르면서 내가 가기 전에도 우리 애들에게 '엄마는 이렇게 가고 싶다'라고 얘기할 수 있을 것 같다"라고 덤덤하게 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com