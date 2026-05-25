"전교에 3명 뿐"..이현이, 두 아들 ‘학비 1천만원’ 사립초 입학 오해 해명

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 이현이가 두 아들의 사립초 입학과 관련된 오해에 대해 직접 해명했다.

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23일 '워킹맘이현이' 유튜브 채널에는 이현이, 남편 홍성기가 두 아들이 다니는 사립초에 대해 이야기하는 모습이 담겼다.

이현이는 첫째, 둘째가 모두 중대부초(중앙대학교 사범대학 부속초등학교)를 다니고 있다고 전했다. 홍성기도 중대부초 졸업생이라고. 중대부초는 연간 학비가 약 1000만원에 달하는 명문 사립초다.

이어 "많이 듣는 질문이 있다. 둘째도 중대부초에 다닌다고 하면 형제라서 들어간 거냐고 물어보시던데 형제 전형이 없다. 처음에 뽑을 때 랜덤으로 추첨하는 것"이라며 일각의 특혜 의혹에 대해 부인했다. 홍성기는 "(1학년 중에서) 형제가 같이 다니는 경우는 전교에 3명밖에 없다고 들었다"라며 형제가 나란히 추첨돼 다니는 경우는 드물다고 설명했다.

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그런가 하면 이현이는 사립초를 선택한 이유에 대해 "제가 워킹맘이지 않나. 사립초는 하교 시간이 늦어 선택하게 됐다"라고 밝혔다. 홍성기는 자신뿐만 아니라 누나, 사촌 형 등도 중대부초 출신이라면서 "6명 중 5명이 만족했고, 돌이켜보면 중대부초 시절이 가장 좋았다. 우리 아이들도 같은 학교를 다니는 게 좋을 것 같아 아내에게 중대부초를 넣어보자고 했다. 또 중대부초는 공부를 많이 시키고 목표 지향적인 학교"라며 만족감을 드러냈다.

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한편 이현이와 홍성기는 2012년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com