'몬길: 스타 다이브', 대규모 업데이트와 함께 첫 오프라인 팝업스토어 연다

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넷마블이 '몬스터 길들이기' IP 기반 신작 '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'를 앞세워 이용자 접점 확대에 나선다. 대규모 업데이트와 함께 첫 오프라인 팝업스토어까지 연다.

넷마블은 지난 21일 진행한 개발자 라이브 방송을 통해 몬스터 테이밍 액션 RPG '몬길: STAR DIVE'의 첫번째 팝업스토어 개최 소식을 공개했다. 오는 6월 3일부터 7일까지 스타필드 하남 1층 센트럴 아트리움에서 열리는 팝업스토어에는 처음 공개되는 공식 굿즈를 비롯해 게임 체험존, 현장 이벤트 등 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

넷마블은 이날 방송을 통해 오는 27일 적용 예정인 1.1 버전 대규모 업데이트 내용도 함께 공개했다. 얼음 속성 신규 캐릭터 '나래'와 첫 번째 전설 몬스터 '레기눌라'가 새롭게 등장한다. 여기에 메인 스토리 에피소드6가 추가되며, 이용자 피드백을 반영한 각종 편의성 개선 작업도 함께 적용될 예정이다.

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특히 이번 방송을 시작으로 글로벌 소통 확대에도 나선다. 넷마블은 22일과 25일 각각 영어·일본어 공식 유튜브 채널을 통해 릴레이 라이브 방송을 진행하며 해외 이용자들과의 접점을 넓힌다고 전했다.

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'몬길: STAR DIVE'는 지난 2013년 출시 이후 국내 모바일 수집형 RPG 대중화를 이끌었던 '몬스터 길들이기'의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터 연출과 몬스터 포획·수집·합성 중심의 '몬스터 컬렉팅' 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 액션 등을 핵심 특징으로 내세우고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com