신지 "결혼 후 정신적인 스트레스로 42.9kg 됐다...비정상적으로 많이 빠져"

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[스포츠조선 정안지 기자]코요태 신지가 정신적인 스트레스로 인해 몸무게가 42.9kg까지 빠졌다고 털어놨다.

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27일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 "'다음엔 안 하면 안 될까..?' 남편의 솥뚜껑 로망실현"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신지는 "키 164cm인데 43kg까지 빠졌다. 42.9kg을 봤다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이어 그는 "결혼하고 살이 엄청 빠졌다. 몸이 좀 안 좋으면서 살이 빠졌다. 비정상적으로 많이 빠졌다"라고 전했다.

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그러면서 신지는 "그러니까 몸이 아팠겠지. 잘 먹는데도 좀 그랬다"라면서 "정신적인 스트레스가 다이어트 효과가 있다"라며 씁쓸한 농담을 건네 안타까움을 자아냈다. 이를 듣던 문원은 "여보는 정신적인 스트레스 받아도 머리는 안 빠진다"라고 말하며 부러워해 웃음을 안겼다.

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앞서 신지는 결혼을 준비하며 11kg 감량에 성공, 현재 45kg 안팎의 체중을 유지 중인 것으로 알려졌다. 하지만 이후 극심한 스트레스까지 겹치며 한때 42kg대까지 체중이 감소한 것으로 전해졌다.

이에 빽가는 신지의 모습에 놀라 "지금까지 봤던 것 중에 제일 말랐다"라고 걱정했고, 김종민도 "지금 제일 말랐다"라며 우려를 드러내기도 했다.

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한편, 신지는 지난 2일 가수 문원과 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

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anjee85@sportschosun.com