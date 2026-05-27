김강우, 처제 한혜진♥기성용 결혼 반대했었다 "서로 케어 받아야하는 직업"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김강우가 '막내 동서'인 축구선수 기성용을 만나기 위해 포항을 찾았다.

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27일 김강우의 유튜브 채널에는 ''저희 진짜 친하냐고요?' 기성용 김강우, 드디어 밝혀진 두 남자의 진짜 관계'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 포항 스틸러스 소속으로 뛰고 있는 기성용의 경기를 직접 관람하는 김강우의 모습이 담겼다.

경기장을 찾은 김강우는 기성용이 선발 출전하자 누구보다 열정적으로 응원하는 모습으로 눈길을 끌었다. 또한 "잘 뛰었다. 괜히 눈물이 울컥한다"면서 "가족이 그라운드에서 뛰는 모습을 직접 보니 괜히 제가 더 긴장되고 다칠까 마음 졸이게 되더라"고 털어놨다.

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경기 후 두 사람은 식사를 함께하며 진솔한 대화를 나눴다. 기성용은 "큰 부상 이후 몸 관리가 너무 힘들다"며 "이제는 온몸이 쑤시고 회복도 잘 안 된다"고 고충을 털어놨다. 이어 "예전에는 90분을 다 뛰고 싶었는데 이제는 내려놓게 된다"고 덧붙였다. 이에 김강우는 "운동선수나 배우나 똑같다"며 깊이 공감했고, "젊었을 땐 몰랐는데 나이가 들수록 내려놓는 것도 용기라는 걸 알게 된다"고 말했다.

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기성용과 한혜진의 결혼 비하인드도 공개됐다. 형님인 김강우는 "처음엔 솔직히 (기성용과 한혜진의 결혼을)반대했다. 그때는 상상이 안됐다. 조합이..서로 너무 케어를 받아야 하는 직업이라 걱정됐다"고 털어놨고, 이에 기성용은 "결국 와이프가 희생을 많이 했다"고 고마움을 전했다.

또한 기성용은 "아내가 막내딸이라 장모님께 결혼 허락받으러 갈 때 정말 긴장했다"며 당시를 회상했다. 특히 "지금은 연상연하 커플이 흔하지만 당시엔 굉장히 파격적이었다"고 말해 눈길을 끌었다.

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한편 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진의 첫째 언니 한무영 씨와 결혼했다. 또한 기성용은 2013년 배우 한혜진과 결혼했다.

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jyn2011@sportschosun.com