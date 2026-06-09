구교환 연출작 주연 맡더니..장도연, 2년 연속 미쟝센단편영화제 개막식 사회자 위촉

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디언 장도연이 제22회 미쟝센단편영화제 개막식 사회자로 위촉됐다.

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국내 유일의 장르 단편영화제이자 한국 영화계를 이끌 신인 감독과 배우들의 대표적인 등용문인 미쟝센단편영화제가 오는 18일 CGV용산아이파크몰에서 개최되는 가운데, 올해 개막식 사회자로 코미디언 장도연이 발탁됐다.

특유의 재치 있는 입담과 안정적인 진행 능력으로 대중의 사랑을 받아온 장도연은 지난해 개막식에서도 유쾌한 에너지와 매끄러운 진행으로 영화제의 성공적인 시작을 이끈 바 있다. 이에 힘입어 올해도 다시 한번 개막식 사회를 맡아, 미쟝센단편영화제의 새로운 출발을 관객들과 함께하며 축제의 포문을 열 예정이다.

장도연은 독보적인 예능감과 재치 있는 입담으로 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 코미디언이다. 최근에는 이옥섭, 구교환 감독이 공동 연출한 영화 '너의 나라'의 주연으로 참여하는 등 다양한 분야에서 도전을 이어가고 있다. 특유의 친근한 매력과 안정적인 진행 능력을 갖춘 장도연이 올해 미쟝센단편영화제 개막식에서 어떤 매력으로 영화제의 시작을 이끌어갈지 기대를 모은다.

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장도연은 "미쟝센단편영화제와 다시 인연을 맺게되어 영화팬으로서 감사하다. 영화제를 준비한 모든 분의 수고에 누가 되지 않도록 잘 하겠다"라는 말로 개막식 사회를 맡게 된 소감을 전했다.

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미쟝센단편영화제는 새로운 감각과 가능성을 지닌 창작자들을 발굴하며 한국 영화계의 대표적인 신인 감독 등용문으로 자리매김해왔다. 올해는 총 1667편의 출품작 가운데 선정된 44편의 본선 진출작이 관객들과 만날 예정이다. 심사위원장 이병헌 감독을 비롯해 김도영, 김형주, 오승욱, 이옥섭, 남궁선, 황동혁, 홍의정, 김병우, 박누리 감독이 본선 심사위원으로 참여한다. 또한 배우 정해인, 최수영, 조정석, 심은경, 이민호가 명예심사위원으로 함께하며 영화제에 힘을 보탤 예정이다.

제22회 미쟝센단편영화제는 오는 18일부터 23일까지 총 6일간 CGV용산아이파크몰에서 개최된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com