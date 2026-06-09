'나완비' 제작 이오콘텐츠그룹, 日'고독한 미식가' TV TOKYO와 '삘 꽂히는 사이' 공동제작

사진=이오콘텐츠그룹, TV TOKYO

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[스포츠조선 조지영 기자] 이오콘텐츠그룹이 일본 방송사 TV TOKYO와 전략적 협력 관계를 구축하며 글로벌 시장에 진출한다.

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이오콘텐츠그룹은 최근 TV TOKYO와 콘텐츠 공동 제작을 위한 업무 양해각서(MOU)를 체결했다. 롱폼 드라마, 미드폼 드라마, 영화, 숏폼 드라마 등 다양한 장르의 프로젝트를 공동으로 추진하기로 한 것. 양사는 기획 개발 단계부터 제작, 투자, 글로벌 유통에 이르는 전 과정에서 긴밀한 협력 체계를 구축할 예정이다.

그동안 이오콘텐츠그룹은 드라마 '밤이 되었습니다' '나의 완벽한 비서' '견우와 선녀' '블러디 플라워' 및 영화 '백수아파트' '강령:귀신놀이' 등 다양한 장르의 프로젝트를 통해 콘텐츠 제작 역량을 입증해왔다. 이들 작품은 독특한 콘셉트와 탄탄한 서사 구조로 시장성과 작품성을 동시에 확보하며 업계의 주목을 받아왔다.

TV TOKYO는 일본을 대표하는 방송사 중 하나로, 독창적인 기획력과 안정적인 제작 시스템을 기반으로 꾸준히 차별화된 콘텐츠를 선보여 왔다. '남편의 가정을 망가뜨릴 때 까지' '고독한 미식가' '용사 요시히코 시리즈' 등 개성 강한 드라마 IP를 통해 일본은 물론 글로벌 시청자층까지 확보하며 콘텐츠 경쟁력을 인정받고 있다.

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양사의 협력은 각기 다른 강점을 결합한 '크로스보더(Cross-Border) 시너지'라는 점에서 의미가 크다. 이오콘텐츠그룹의 빠른 기획·제작 역량과 한국 콘텐츠 특유의 감각적인 스토리텔링, 그리고 TV TOKYO의 안정적인 제작 인프라와 글로벌 유통 네트워크가 결합되며, 완성도와 시장성을 동시에 갖춘 콘텐츠가 탄생할 것으로 기대된다.

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특히 이번 협업을 통해 글로벌 시장을 겨냥한 공동 IP 개발, 한·일 창작자 간 협업 확대, 콘텐츠 포맷 다변화, 아시아를 넘어선 글로벌 플랫폼 진출 가속화 등 다양한 파급 효과가 예상된다. 또한 숏폼부터 롱폼까지 이어지는 콘텐츠 포트폴리오 확장을 통해 새로운 비즈니스 모델을 구축하는 계기가 될 전망이다.

이오콘텐츠그룹은 그동안 해외 파트너십 확대와 글로벌 프로젝트 개발을 통해 지속적으로 해외 진출 기반을 다져왔다. 다양한 국가의 제작사 및 플랫폼과 협업하며 국제 공동 제작 경험을 축적해왔으며, 이번 TV TOKYO와의 협력을 통해 본격적인 글로벌 제작 스튜디오로서의 입지를 강화한다는 계획이다.

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양사의 첫 공동 제작 프로젝트는 드라마 '삘 꽂히는 사이'(가제)로 확정됐다. 해당 작품은 참신한 스토리와 혁신적인 연출을 기반으로 글로벌 시청자를 겨냥해 기획됐으며, 양국 창작자 발굴과 새로운 콘텐츠 포맷 실험이라는 의미를 동시에 담고 있다.

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이오콘텐츠그룹 오은영대표는 "이번 협약은 단순한 공동 제작을 넘어, 글로벌 시장에서 통할 수 있는 IP를 함께 개발하는 전략적 출발점"이라며 "TV TOKYO와의 협력을 통해 양사의 강점을 극대화하고 지속 가능한 글로벌 콘텐츠 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

TV TOKYO 임원 나와타니 타로 배신 비즈니스국 국장 역시 "한국 콘텐츠 산업의 창의성과 이오 콘텐츠 그룹의 기획·제작 역량은 매우 인상적"이라며 "이번 협업을 통해 양국 콘텐츠 산업 간 새로운 성공 사례를 만들어갈 것으로 기대한다"고 전했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com