심태윤 "연예계 슬럼프에 강남 화류계 진입"...밤문화 1등 노린 '방탕한 삶'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 사업가 심태윤이 연예계 활동 중 찾아온 슬럼프로 인해 강남 화류계에 발을 들였던 과거를 솔직하게 털어놨다.

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지난 8일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 '연예인, 사업가, 그리고 탕자… 심태윤이 하나님을 만난 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 심태윤은 전성기 시절을 회상하며 "당시에는 노력하지 않고 재능만 믿고 기고만장했다"고 고백했다.

그는 "1집 가수가 마치 10집 원로 가수처럼 행동했다"며 "지금 생각하면 정말 철이 없었다"고 털어놨다.

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가수와 예능인으로 큰 사랑을 받았던 심태윤은 이후 음악적으로 인정받고 싶어 본명을 숨긴 채 '스테이(STA)'라는 이름으로 활동했다.

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드라마 OST가 큰 인기를 얻으며 성공을 이어갔지만 시간이 흐를수록 마음속 공허함은 더욱 커졌다고.

심태윤은 "연예계에서 기대만큼 잘 풀리지 않자 속이 너무 공허했다"며 "그 공허함을 채우기 위해 교회로 갔어야 했는데 화류계로 진입했다"고 밝혔다.

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이어 "압구정동과 청담동을 돌아다니면서 연예계에서 이루지 못한 걸 이 세계에서라도 이루고 싶었다"며 "밤문화 세계에서 1등이 돼 채워지지 않는 자존감을 채우려 했다"고 당시 심경을 전했다.

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이후 시작한 압구정동 실내 포장마차 사업은 예상 밖의 성공을 거뒀다.

심태윤은 "내가 만든 포장마차가 강남에서 유명한 누나들과 연예인들이 모두 모이는 최고의 핫플레이스가 됐다"고 말했다.

이어 "사업이 너무 잘되면서 가라오케까지 확장했다"며 "그때부터 본격적인 왕탕자의 삶을 살았다"고 고백했다.

그는 "오후 5시에 출근해 새벽 4~5시까지 일하며 밤문화를 주도했다"면서도 "밤이 깊어질수록 공허함은 더 커졌다"고 털어놨다.

화려한 성공에도 만족을 얻지 못했던 심태윤은 이후 배우 차인표와의 만남, 컴패션 활동 등을 계기로 삶의 전환점을 맞게 됐다고 밝혔다.

심태윤은 "인격적인 회심을 경험한 뒤 진정한 자유를 찾게 됐다"며 "지난 19년 동안 매일 성경을 묵상하며 살아가고 있다"고 근황을 전했다.

narusi@sportschosun.com