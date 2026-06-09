'솔지3' 윤하정, 주지훈 닮은 ♥예비신랑 최초 공개…母 "최수종보다 사랑꾼" ('조선의')

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[스포츠조선 이우주 기자] '조선의 사랑꾼' 윤하정이 10월 결혼을 앞두고 예비 신랑을 최초로 공개한다.

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9일 TV조선 '조선의 사랑꾼' 측은 '연프 출신 윤하정, 예비 남편 최.초.공.개!'라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

넷플릭스 '솔로지옥3'에 출연해 인플루언서가 된 윤하정이 '조선의 사랑꾼'에 합류한다. 앞서 윤하정은 10월 결혼 소식을 알려 많은 축하를 받았던 바. 윤하정은 "제가 이번에 결혼을 하게 된다"고 수줍게 결혼 소식을 직접 알린다.

이어 윤하정의 예비 남편이 최초로 공개된다. 윤하정의 예비 남편은 벌써 장모님의 사랑을 듬뿍 받고 있었다. 윤하정의 어머니는 "그 유명한 최수종보다 더 사랑꾼"이라며 예비 사위를 향한 애정을 드러냈다.

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윤하정은 예비 남편의 외모에 대해 "주지훈이라고 소문났다"고 밝혀 더욱 관심을 모은다. 예비 남편 역시 "털털한데 또 예쁘지 않냐. 이런 여자 없다"며 윤하정을 향한 애정을 드러낸다.

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한편, 윤하정과 예비 남편의 결혼 준비 일상은 오는 15일 밤 10시 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.

wjlee@sportschosun.com