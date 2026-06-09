'나혼산' 고강용 아나, 입사 2년 만 원룸 탈출→새집 이사.."대출 1억2천, 초역세권"

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[스포츠조선 김소희 기자] MBC 고강용 아나운서가 새 보금자리를 공개한다.

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9일 MBC '나 혼자 산다' 측은 "험난했던 대출 상담을 뚫고 무한 임장을 한 결과! 강용 회원님, 드디어 이사강용~~"이라는 글과 함께 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 고강용은 이삿짐을 정리하며 "오늘이 이사하는 날"이라며 "마지막이라는 게 믿기지 않는다"고 들뜬 마음을 드러냈다. 오랜 시간 정들었던 공간을 떠나는 아쉬움과 새로운 시작에 대한 기대감이 동시에 묻어났다.

그는 "집은 한 10곳 정도 본 것 같다"며 "마침내 찾은 집이 이 집"이라고 말하며 새 보금자리를 소개했다. 새집은 9호선 초역세권에 위치한 곳으로, 화이트 톤의 깔끔한 인테리어와 거실·방 분리 구조를 갖춘 아늑한 공간이었다.

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특히 고강용은 "은행 대출 1억 2천만 원을 받았다. 1억 원 넘게 대출받은 건 처음"이라며 "너무 기대된다"고 솔직한 심경을 전했다. 수차례 임장 끝에 마련한 공간인 만큼 남다른 애정을 드러내 눈길을 끌었다.

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하지만 설렘도 잠시였다. 끝이 보이지 않는 이삿짐 정리와 마주한 고강용은 현실의 벽에 부딪혔다. 그는 "너무 막막하고 부모님도 보고 싶더라"고 털어놓으며 홀로 감당해야 하는 이사의 고충을 고백했다.

새 출발을 앞둔 고강용이 과연 무사히 이사를 마무리할 수 있을지 관심이 모아진다.

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한편, MBC '나 혼자 산다'는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램으로 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.

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고강용 아나운서는 1995년생으로, 2024년 12월 MBC에 입사했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com