치과의사 이지, '우리 오빠야'로 일냈다…공개 6일 만에 MV 21만뷰

사진제공=이지

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[스포츠조선 정빛 기자] 치과의사 출신 가수 이지가 신곡 '우리 오빠야'로 온라인에서 반응을 얻고 있다.

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이지의 신곡 '우리 오빠야' 뮤직비디오는 공개 6일 만에 조회수 21만 회를 넘겼다. 해당 뮤직비디오는 유튜브뮤직 뮤직비디오 차트에도 진입했다.

사진출처=유튜브뮤직

'우리 오빠야'는 사랑에 빠진 여성의 감정을 경쾌한 멜로디와 가사로 풀어낸 트로트 곡이다.

이지는 밝고 친근한 보컬을 앞세워 곡의 매력을 전달하고 있다.

이지 신곡 '우리 오빠야' 뮤직비디오 영상화면 캡처

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뮤직비디오에는 배우 조재윤과 가수 조정민이 출연해 곡 특유의 밝은 분위기를 표현했다. 신인 가수의 작품으로는 이례적인 출연진 구성으로 눈길을 끈다.

사진제공=이지

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이지는 서울대학교 치과대학과 치의학대학원을 졸업한 치과의사로, 현재 닥터이지치과 원장으로 재직 중이다. 앞서 정규 1집 '스톰', 2집 '마이 페이버리츠'를 발표하며 가수 활동을 병행해 왔다.

현재 유튜브 채널 '닥터이지'와 SNS를 통해 대중과 소통하고 있으며, 이번 신곡 활동을 통해 가수로서의 활동 영역을 넓혀가고 있다.

사진제공=이지

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com