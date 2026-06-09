'한가인♥' 연정훈, 연습실서 '2억7000만원' 시계 착용…'손목 위에 슈퍼카'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 연정훈이 연극 '죽은 시인들의 사회' 출연 소식을 알린 가운데, 그의 손목을 장식한 초고가 명품 시계가 온라인 커뮤니티를 뜨겁게 달구며 화제를 모으고 있다.

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최근 공연 제작사 측은 연극 '죽은 시인들의 사회' 연습 현장 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 연정훈은 대본에 집중한 채 진지한 표정을 짓고 있다.

해당 사진이 공개된 후 시계 전문 커뮤니티와 각종 SNS에서는 연정훈이 착용한 시계 정보가 빠르게 공유되며 입소문을 탔다.

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해당 시계는 네덜란드 독립 시계 브랜드 그뢴펠드(Gronefeld)의 '1941 그로닝언 크로노그래프(1941 Gronograaf)'로 추정된다.

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특히 스테인리스 스틸 모델 기준 공식 가격이 15만5000유로(약 2억7000만원)에 달하는 하이엔드 시계로 알려져 놀라움을 안겼다.

그뢴펠드는 형제 워치메이커 바르트 그뢴펠드와 팀 그뢴펠드가 설립한 독립 브랜드다. 연간 생산량이 극히 적은 데다 수작업 비중이 높아 세계 시계 수집가들 사이에서 높은 평가를 받고 있다.

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사진 속 연정훈이 착용한 모델 역시 블루 컬러 핸즈와 오픈워크 구조가 특징인 브랜드 대표 크로노그래프 라인으로 알려졌다.

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누리꾼들은 "손목에 슈퍼카를 얹었네", "연정훈다운 시계다", "한가인도 놀랄 가격", "역시 연예계 대표 시계 마니아", "시계보다 대본에 집중하는 모습이 더 멋있다", "연습실에서도 2억대 시계라니" 등의 반응을 보였다.

연정훈은 평소 연예계 대표 시계 애호가로 유명하다.

여러 방송에서 다양한 하이엔드 시계 컬렉션을 차고 등장한 바 있다.

한편 연정훈은 오는 7월 18일 개막하는 연극 '죽은 시인들의 사회'에서 관객들과 만날 예정이다.

narusi@sportschosun.com