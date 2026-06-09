'AOA 탈퇴' 지민, 만신창이 됐던 삶 "매일 술에 의지…대중은 날 싫어해"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 AOA 출신 지민이 새 앨범 발매를 앞두고 "매일 술을 마셔야 잠에 들 수 있었다"라면서 힘들었던 준비 과정과 솔직하게 털어놨다.

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지민은 9일 자신의 SNS 계정을 통해 "드디어 발매가 하루 남았다"라며 장문의 글을 게재하며 음악 작업을 준비하며 겪은 심리적 고통과 부담감을 고백했다.

그는 "약 한 달 동안 나는 엉망이었다. 세상에서 가장 예민한 사람이 되어 있었다"고 운을 뗐다. 이어 "앞으로도 나 혼자 해나가야 하는데 내가 자꾸 이러면 주변에서 도와주는 친구들마저 나에게 지칠 것 같았다"고 털어놨다.

지민은 "한 달 내내 술도 못 마시는 내가 매일 술을 마셔야 잠에 들 수 있었다. 약으로는 해결되지 않았기 때문"이라며 극심한 스트레스를 겪었다고 밝혔다.

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그는 앨범 작업 과정의 부담감도 털어놨다. 그는"심의를 넘기고 20분 동안 얼마나 울었는지 모르겠다"라면서 "입술은 부르트고, 양손은 너무 물어뜯어서 샴푸조차 자유롭게 할 수 없을 정도였다"라고 털어놨다.

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특히 지민은 자신을 향한 부정적인 시선과 악성 댓글로 인해 주변 사람들까지 피해를 보고 있다며 미안한 마음을 전했다.

그는 "노래가 좋으면 뭐 하고, 뮤직비디오가 좋으면 뭐 하고, 자켓이 좋으면 뭐 하나. 많은 사람들은 내가 싫다는데"라며 "심지어 가장 친했던 친구마저 나와 친한 친구라는 이유만으로 악플을 받는다"라고 전했다. 그러면서 "도움은커녕 내가 아끼는 친구의 발목을 잡는 기분이랄까. 마음이 욱신욱신하고 먹먹하다"이라고 털어놨다.

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지민은 그럼에도 곁을 지켜준 친구들과 팬, 가족들을 향해 "이런 천방지축 지민이를 도와주고 서포트해 줘서 정말 고맙다. 그냥 나를 믿어준 내 친구들, 내 팬들, 그리고 내 가족들에게 떳떳한 사람이 되고 싶다"라며 고마운 마음을 전했다.

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한편, 지민은 2012년 걸그룹 AOA의 리더로 데뷔해 '짧은 치마', '사뿐사뿐', '심쿵해' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 그러나 2020년 AOA 출신 권민아가 과거 팀 활동 당시 지민으로부터 오랜 기간 괴롭힘을 당했다고 폭로하면서 논란의 중심에 섰다. 이후 지민은 AOA를 탈퇴하고 연예계 활동을 중단하며 자숙의 시간을 가졌다. 이후 약 2년 만에 활동을 재개한 그는 솔로 가수로서 음악 활동을 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com