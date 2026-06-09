'180만 유튜버' 말왕, 모델 ♥김유경과 첫만남 "'자러가자'고 꼬셔, 너무 마음에 들었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 180만 구독자를 보유한 유튜버 말왕이 아내이자 모델 김유경과의 첫 만남을 회상했다.

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9일 말왕은 자신의 SNS에 "내가 영포티야?"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 말왕은 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 이날 한 팬이 "아내 분 어떻게 꼬셨는지 궁금하다"고 묻자, 말왕은 거침없는 첫 만남 일화를 공개해 웃음을 자아냈다.

그는 "장난 아니고 처음 만나자마자 표현했다. 정말 너무 마음에 들었다"며 잠시 뜸을 들인 뒤 "자러 가자고 했다"고 솔직하게 털어놨다.

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이에 제작진이 "뭐라고 표현하신 거냐"고 되묻자, 말왕은 "우리 집 가자고 했다"고 정정했다. 옆에 있던 매니저 역시 "'우리 집 갈래?' 정도 아니냐"며 수습에 나섰고, 말왕은 "맞다. 우리 집 가자고 했는데 잘 안됐다. 안 가더라"라며 "혼자 술 취해서 집에 왔다"고 말해 폭소를 유발했다.

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이어 말왕은 "영포티가 아니다. 그냥 너무 마음에 드니까 '우리 집에 갈래?'라고 한 것"이라며 "상남자 스타일이었다"고 너스레를 떨어 폭소를 더했다.

한편 180만 구독자를 보유한 유튜버 말왕은 최근 모델 겸 인플루언서 김유경과 혼인신고를 했다.