'위대한 가이드3' 박명수 "이제 마지막 여행 예능, 은퇴는 언제든 번복될 수 있다"

사진제공=MBC에브리원 '위대한 가이드3'

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박명수가 '위대한 가이드3'를 마지막 여행 예능이 될 수도 있다고 파격 발언을 했다.

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박명수는 9일 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드3' 온라인 제작발표회에서 "저에겐 마지막 예능"이라며 "은퇴는 언제든 번복될 수 있다"라고 했다.

'위대한 가이드3'는 여행지로 쉽게 떠올리기 어려운 나라 출신 현지인 가이드가 직접 설계한 일정에 따라 여행을 떠나는 리얼리티 프로그램이다.

이번 시즌에서는 에티오피아와 모로코를 배경으로 광활한 대자연과 원시 부족의 삶을 담아내며 색다른 볼거리를 선사할 예정이다.

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시즌2에 이어 다시 합류한 박명수는 "저는 여행에 특화된 캐릭터라 계속 불리는 것 같다"며 계속 시즌을 이어간 이유를 진단했다.

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이어 "웃고 떠들고 즐기는 여행이 아니라 실제로 저희도 몰랐던 것들을 직접 경험하고 도전했다"며 "시청자들에게 감히 따라 하라고 말씀드리기 어려울 정도로 파격적인 여정이었다"고 강조했다.

특히 "저에게는 마지막 여행 프로그램이 되지 않을까 싶다. 이제는 막다른 길에 온 것 같다"며 "더 이상의 여행 예능은 없을 것 같다"고 말했다.

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그러면서도 특유의 유쾌한 입담은 잃지 않았다.

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박명수는 "은퇴는 언제든 번복될 수 있다"면서도 "악어 입에 들어가거나 코끼리 발에 밟히는 것 말고는 더 이상 보여줄 게 없는 것 같다"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 오후 8시 30분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com