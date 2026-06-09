'위대한 가이드3' 박명수, "헤어진 친척 만났다"는 최다니엘에 "남 좋은 일만 했다"

'위대한 가이드3' 박명수(왼쪽), 최다니엘. 사진제공=MBC에브리원

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 최다니엘이 '위대한 가이드3'로 멤버들을 다시 만난 소감을 밝히자, 방송인 박명수가 "남 좋은 일만 했다"며 너스레를 떨었다.

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최다니엘은 9일 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드3' 온라인 제작발표회에서 "헤어진 친척 만난 느낌"이라고 했다. 이에 박명수는 "친구들이 업그레이드됐다. 저만 남 좋은 일 했다"고 받아쳤다.

'위대한 가이드3'는 여행지로 쉽게 떠올리기 어려운 나라 출신 현지인 가이드가 직접 설계한 일정에 따라 여행을 떠나는 리얼리티 프로그램이다.

이번 시즌에서는 에티오피아와 모로코를 배경으로 광활한 대자연과 원시 부족의 삶을 담아내며 색다른 볼거리를 선사할 예정이다. 시즌2 멤버였던 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 다시 한번 의기투합했고, 전소민이 스튜디오 패널로 새롭게 합류한다.

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이날 출연진은 시즌3에서도 다시 뭉치게 된 소감을 전하며 남다른 팀워크를 자랑했다.

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박명수는 "이전에 호흡을 맞춰봤기 때문에 부담이 없었다. 시즌2 때도 좋았고, 워낙 핫한 친구들이라 함께할 수 있다는 것 자체가 좋았다"고 말했다.

김대호 역시 "여전히 혼자 하는 여행이 편하긴 하지만, 이제는 넷이 하는 여행이 혼자 하는 여행처럼 익숙해졌다"며 "함께하지 못하면 아쉬울 것 같다는 생각이 들 정도"라고 밝혔다.

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최다니엘은 "오랫동안 헤어진 친척이나 가족을 다시 만난 느낌이었다"며 "막상 만나니 지난주에 본 사람들처럼 편안했다. 모험을 떠나는 과정에서도 큰 의지가 됐다"고 말했다.

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이무진은 "가요계에서만 활동하다가 처음으로 본격 예능에 출연했는데 형들에게 많은 것을 배웠다"며 "시즌3에서도 함께할 수 있어 기뻤다"고 했다.

이에 박명수는 "제가 제일 잘 했는데 저는 제자리이고 이 친구들이 너무 업그레이드됐다"며 "'위대한 가이드'를 통해 예능의 퀄리티가 상향 평준화됐다. 저는 남 좋은 일만 했다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 오후 8시 30분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com3