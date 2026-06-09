[속보] '나나 자택 침입' 강도, 징역 7년 선고..모녀는 정당방위 인정받아

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 겸 배우 나나의 자택에 침입한 남성이 1심에서 중형을 선고받았다.

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9일 의정부지법 남양주지원 제1형사부는 강도상해 및 강도치상 혐의로 기소된 남성 A씨에게 징역 7년을 선고했다.

재판부는 A씨의 혐의를 유죄로 인정하는 한편, 사건 당시 나나와 모친이 한 대응에 대해서는 정당방위에 해당한다고 판단했다.

사건은 지난해 11월 경기 구리시 아천동에 위치한 나나의 자택에서 발생했다. A씨는 흉기를 소지한 채 자택에 침입해 나나와 모친을 위협하며 금품을 빼앗으려 한 혐의를 받는다.

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당시 나나는 갑작스러운 침입 상황 속에서도 침착하게 대응한 것으로 알려졌다. 그는 모친과 함께 A씨를 제압했고, 이후 경찰에 신병을 인계했다.

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이후 A씨는 자신이 제압 과정에서 다쳤다며 나나를 상대로 살인미수 및 특수상해 혐의로 맞고소했다. 그러나 경찰은 나나의 행위를 정당방위로 판단해 불송치 결정을 내렸다.

재판 과정에서 A씨 측은 주거침입 사실은 인정하면서도 강도 목적은 없었다고 주장했다. 그러나 재판부는 강도상해 및 강도치상 혐의를 모두 인정하며 실형을 선고했다.

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특히 이번 재판에서는 나나 모녀의 대응이 정당방위에 해당하는지 여부가 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 재판부는 범행 당시 상황과 피해자들의 대응 과정을 종합적으로 검토한 끝에 나나 모녀의 행위를 정당방위로 인정하며 방어 행위에 위법성이 없다고 판단했다.

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A씨 측의 항소 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com