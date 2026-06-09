송영길, 엘리베이터 사고로 후각장애 고백 "나한테 무슨 냄새 날지 몰라 잘 씻어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 'B급 청문회' 송영길이 후각장애를 고백했다.

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9일 유튜브 콘텐츠 'B급 청문회'에서는 '많은 오해를 받았던 송영길ㅋㅋㅋ'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

김승진은 송영길에게 놀란 적이 있다며 "같이 '부산 국제 코미디 페스티벌'에 갔다. 첫날 방을 같이 썼다. 자고 일어났는데 아침에 일어나서 씻더라. 몸을 씻고 로션을 바르더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

이에 송영길은 "제가 약간 후각장애가 있다. 냄새를 못 맡는다. 내가 어떤 냄새가 날지 모르기 때문에 걱정돼서 잘 씻는다"고 고백했다.

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최성민은 "송영길 씨는 냄새 나게 생긴 거지 냄새가 나는 건 아니"라고 정리했고 송영길은 "그래서 매일 씻었다고 말해야 한다. 씻고 나와도 사람들이 씻었다고 생각 안 한다"고 토로했다. 이에 이수한 역시 "원래 통통한 사람들이 쥐젖이 올라오는데 없다. 관리를 한다는 뜻"이라고 거들어 웃음을 안겼다.

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한편, 개그맨 송영길은 지난 2월 한 유튜브 채널을 통해서도 후각장애를 고백한 바 있다. 송영길은 "고등학교 3학년 2학기 때 엘리베이터 설치하는 곳으로 취업을 나갔다. 당시 일손이 엄청 부족해서 실습생인 나를 부사수로 데려갔다"며 "뭘 설치 하는데 내가 머리를 내밀고 있다가 엘리베이터가 내려왔다. 그래서 얼굴 한쪽이 크게 다치고 후각 신경이 아예 끊어졌다"고 밝혀 안타까움을 안겼다. 이에 김영희는 "그래서 맛도 잘 못 느낀다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com