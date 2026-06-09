린, 이혼후 화장실서 생활하는 이유 "넓은 집 공황올 것 같아, 좁아서 편안해"(컬투쇼)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 린이 최근 화제를 모은 '화장실 생활' 근황부터 신곡에 얽힌 비하인드까지 솔직한 입담을 펼쳤다.

Advertisement

9일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 린과 김수찬이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

최근 트로트 장르에 도전장을 내민 린은 신곡 '아이 좋아'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 이번 곡은 트로트계의 살아있는 전설 설운도가 프로듀싱에 참여한 작품으로, 경쾌한 디스코 리듬에 세련된 세미 트로트 감성을 더해 눈길을 끌고 있다.

이날 린은 신곡 탄생 비화를 전하며 "제가 일련의 이런저런 일들을 겪지 않았나"라고 조심스럽게 말문을 열었다. 이어 "(설운도 선생님이) 기분이 안 좋고 우울할 때일수록 좋은 노래를 불러야 한다고, 기분 좋은 노래를 불러야 한다고 마음을 써주셨다"고 고마운 마음을 전했다.

Advertisement

그는 처음 곡을 받았던 당시를 떠올리며 "처음엔 놀랐다. '무슨 일인가?' 했다"면서 "평소에도 같이 작업하자는 이야기를 많이 하셨는데 갑자기 뜬금없이 밝은 노래를 주셨다. 그럴 때가 아니었는데…"라고 털어놨다.

Advertisement

이어 "'선생님, 뭐 하시는 거예요?'라고 했더니 그럴수록 이런 노래를 불러야 한다고 하셨다"며 "이 노래를 만나서 다행이고 너무 감사하다"고 진심 어린 소감을 밝혔다.

또한 린은 콘서트를 준비 중인 근황도 전했다. 그는 "제 후배들은 참 고맙게도 직접 티케팅해서 온다"며 김수찬 역시 직접 예매해 공연장을 찾는다고 밝혀 훈훈함을 자아냈다. 이에 DJ 김태균은 "당연한 거다. 티케팅 안 하고 오는 건 식당 가서 그냥 밥 달라고 하는 거랑 똑같다"고 비유해 웃음을 안겼다.

Advertisement

특히 린은 최근 방송을 통해 공개돼 화제를 모은 '화장실 생활'에 대해서도 솔직하게 설명했다. 그는 "왜 화장실에서 상주하고 있냐"는 질문에 "저기가 집에서 가장 좁은 공간이다. 그래서 편안하다"고 답했다.

Advertisement

이어 "정서적으로 독립된 느낌이 든다"며 "너무 넓은 공간에 있으면 공황이 올 것 같은 느낌이 있다"고 털어놔 눈길을 끌었다. 좁고 아늑한 공간에서 심리적인 안정감을 얻는다는 그의 고백에 많은 이들의 관심이 쏠렸다.

한편 린은 지난해 가수 이수와 결혼 11년 만에 이혼 소식을 전했다. 최근 SBS '미운 우리 새끼'를 통해 화장실에서 간식을 먹고 뜨개질을 하는 등 자신만의 시간을 보내는 일상을 공개해 화제를 모은 바 있다.