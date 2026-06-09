성유리, 쌍둥이 출산 4년만 확 달라진 비주얼...원조 요정의 치명적 변신

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[스포츠조선 정안지 기자]핑클 출신 배우 성유리가 기존의 청순하고 단아한 이미지를 벗어나 섹시한 매력을 뽐냈다.

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성유리는 9일 자신의 SNS를 통해 슬레이트 이모티콘과 함께 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속 성유리는 그동안 선보였던 청순한 분위기가 아닌 섹시하면서도 매혹적인 분위기를 선보이고 있다. 성유리는 슬레이트 이모티콘을 덧붙인 것으로 보아 촬영 중인 것으로 보인다.

성유리는 짙은 아이 메이크업을 한 채 강렬한 레드 벨벳 소파에 앉아 카메라를 응시 중이다. 은은한 조명 아래 드러난 또렷한 이목구비와 늘씬한 각선미가 시선을 사로잡았다.

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블랙 롱 재킷 스타일링에 자연스럽게 웨이브진 긴 머리를 늘어뜨린 성유리는 브이 포즈를 취하며 여유로운 매력도 발산했다.

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한편, 성유리는 지난 1998년 그룹 핑클로 데뷔해 연기자로 전향했다. 이후 드라마 '천년지애', '황태자의 첫사랑', '쾌도 홍길동', '신들의 만찬' 등 다양한 작품에 출연했으며 2016년 MBC 드라마 '몬스터'를 마지막으로 드라마 복귀 소식은 전해지지 않고 있다.

이후 성유리는 2017년 동갑내기 프로골퍼 출신 코치 안성현과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다.

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안성현은 지난 2021년 가상자산 상장을 청탁받고 수십억 원대 수수료를 받은 혐의 등으로 기소됐다. 1심에서는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 사기 및 배임수재 혐의로 징역 4년 6개월을 선고받았으나, 2심에서는 무죄 판결을 받았다. 그러나 검찰이 지난 2월 상고장을 제출하면서 사건은 대법원 판단을 받게 됐다.

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성유리는 남편 관련 재판 이슈 이후 공개 활동이 뜸해졌으나, 지난해 홈쇼핑 방송을 통해 활동을 재개했다.

anjee85@sportschosun.com