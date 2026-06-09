타블로=김건모 vs 딸 하루=라이즈…'17세 작사가 데뷔' 소름 돋는 평행이론

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 에픽하이의 타블로와 딸 하루 부녀가 나란히 '17세'의 나이로 가요계 작사가 데뷔를 이뤄내며 소름 돋는 평행이론을 완성했다.

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최근 라이즈의 첫 정규앨범 타이틀곡 'Do your dance(두 유어 댄스)' 크레디트에는 하루의 이름이 단독 작사가로 올라 눈길을 끌었다.

올해 17세인 하루가 대형 K팝 그룹의 타이틀곡 작사에 참여했다는 사실이 알려지면서 팬들의 관심이 쏟아졌다.

특히 하루의 작사가 데뷔는 아버지 타블로의 과거와 맞닿아 있어 더욱 화제를 모으고 있다.

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타블로 역시 17세였던 지난 1997년 김건모 5집 수록곡 'Rainy Christmas(레이니 크리스마스)' 작사에 참여하며 음악 커리어를 시작했다.

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당시 어린 나이에도 뛰어난 작사 실력을 인정받으며 가요계에 첫 발을 내디뎠다.

타블로는 이후 여러 방송과 SNS를 통해 이 시절을 언급한 바 있다. 그는 2013년 SBS 'K팝스타2'에 출연해 악뮤(AKMU)를 향해 "나도 너희처럼 17살 때부터 음악을 시작했다. 그때 김건모 선배님 곡 작사를 하며 음악을 배웠다"고 밝혔으며, 2016년에는 17세 시절 사진과 함께 "김건모 선배님 덕분에 뜻하지 않게 작사라는 일을 해보게 됐다"고 회상했다.

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17세에 김건모 곡 작사로 데뷔한 타블로와 17세에 라이즈 타이틀곡 작사에 참여한 하루의 이력은 온라인상에서 '소름 돋는 평행이론'이라는 반응을 불러일으키고 있다.

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더욱 눈길을 끄는 것은 하루의 이번 작업이 부모의 후광이 아닌 실력으로 이뤄졌다는 점이다. 타블로는 지난 8일 팬 소통 플랫폼을 통해 하루가 SM엔터테인먼트의 블라인드 심사를 거쳐 작사가로 선정됐다고 밝혔다.

하루는 작사뿐 아니라 영화 번역 작업에도 참여하는 등 다방면에서 재능을 드러내고 있다. 현재 SAT와 AP 시험도 준비 중인 것으로 알려졌다.

한편 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 2010년 딸 하루를 품에 안았다. 하루는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았으며, 어느덧 17세가 돼 아버지의 뒤를 이어 작사가로 첫 발을 내딛게 됐다.

narusi@sportschosun.com