정경호 "결혼 날짜? 쓸데없는 소리"...수영과 전격 결별 복선이었나 [SC이슈]

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 정경호와 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 14년간 장기 연애를 마무리 한 가운데 지난해 12월 정경호가 수영과의 결혼 계획을 묻는 질문에 보였던 반응도 다시 주목받고 있다.

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9일 정경호 소속사 측은 "(두 사람이) 결별한 것이 맞다. 결별 시기 등은 사생활이라 자세한 정보는 말씀드리기 어렵다"고 밝혔다. 수영 소속사 역시 "결별한 것이 맞다. 좋은 동료로 남기로 했다"고 전했다.

정경호와 수영은 지난 2012년부터 교제를 시작하며 연예계 대표 장수 커플로 불렸다. 특히 방송, 인터뷰 등에서 서로를 언급하며 애정을 드러내 많은 이들의 응원을 받기도 했다.

특히 최근 소녀시대 멤버 티파니가 결혼 소식을 전하면서 자연스럽게 정경호와 수영의 결혼 여부에도 관심이 쏠렸던 상황이었다.

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이러한 가운데 지난해 12월 정경호가 결혼 관련 질문에 보였던 반응도 다시 주목받고 있다.

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드라마 '프로보노' 제작발표회에 참석한 정경호는 극중 이슈메이커 역할에 맞춰 이슈성 발언을 해줄 것을 요청 받았지만 "없다"고 답했다. 이에 김성윤 감독은 농담 섞인 분위기 속에서 "날짜만이라도"라면서 결혼 날짜를 언급하는 듯한 발언을 하자, 정경호는 "무슨 날짜냐. 쓸데없는 소리 하지 마라. 그런거 없다"고 손사래를 치며 웃어 보인 바 있다.

당시에는 단순한 농담으로 받아들여졌지만, 결별 소식이 알려진 뒤 온라인에서는 해당 장면이 다시 회자되고 있다.

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두 사람의 정확한 결별 시기에 대해서는 알려지지 않았지만, 이상 기류는 SNS에서 포착됐다. 이날 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 정경호와 수영이 서로의 SNS 계정을 팔로우하지 않은 상태라면서 결별설이 제기된 것.

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이후 양측이 공식적으로 결별 사실을 인정하면서 오랜 열애의 종지부를 찍게 됐다.

anjee85@sportschosun.com