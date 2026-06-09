전원주, 고관절 수술 후 이사 고민..집값 21배 올랐는데 "아파트 보러 가보자"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전원주가 아들의 권유에 이사를 고민하는 모습을 보였다.

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9일 유튜브채널 '전원주인공'에는 '전원주, 아들과 함께 최초로 공개하는 '전원주의 인생을 바꿔준' 기도빨 좋은 절!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 전원주는 아들과 함께 절을 찾아 기도를 한 뒤 근처 식당에서 함께 식사했다. 과거 일이 없던 시절 북한산의 한 절을 자주 찾아 기도했다는 전원주의 말에 아들은 "어머니가 구기동에 살게 되신 것도 산이 좋고 절이 좋아서 그쪽으로 이사 가신 거다"라고 말했다.

전원주의 아들은 어머니가 유명해지기 전 시절에 대해 "힘들었다. TV에서 나오는 역할도 그랬고 가정사 쪽에 특별한 게 있다 보니까 지금 생각하면 별것도 아닌데 사생활이 알려지는 게 많이 힘들었다"고 털어놨다.

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이에 전원주는 "아들이 나하고 다니는 걸 싫어했다. '엄마 떨어져서 와'라고 했다. 손잡고 가려고 하면 떨어져 가자고 해서 내가 '뭘 떨어져서 가냐'고 하면서 째려봤다"며 서운했던 마음을 드러냈다. 이어 "그런데 (친구들이) '식모 지나간다'라고 하면서 놀리니까 아이들 때문에라도 떠야겠다고 느꼈다"고 털어놨다.

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최근 고관절 수술을 받은 전원주의 건강을 걱정한 아들은 이사를 권유하기도 했다. 그는 "다리가 아프면 계단 올라가기 힘들지 않냐. 엘리베이터 있는 아파트로 이사해라"라며 "구기동 집 팔지 말고 다른 사람에게 전세로 주고 아파트에 갔다가 어머니가 다시 오고 싶으면 돌아오면 되지 않겠냐"고 말했다. 이어 "아파트에서 한번 살면 어머니 다시는 지금 살던 곳으로 가자고 해도 안 갈 거다"라고 덧붙였다.

제작진 역시 "선우용여 선생님도 3번 넘어졌다고 하시면서 빨리 엘리베이터 있는 집으로 이사 가라고 하지 않으셨냐. 또 넘어지시면 진짜 큰일 난다"고 걱정했다.

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이에 아들은 "다음에 아파트 전세 구하러 같이 다니자"고 제안했고, 전원주도 "아파트 보러 같이 가보자"며 긍정적인 반응을 보였다.

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한편 전원주는 과거 2억 원에 매입한 구기동 빌라의 시세가 21배 가까이 오른 사실이 알려져 화제가 된 바 있다.