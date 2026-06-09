'재혼' 서인영, ♥최지훈과 교회서 스몰웨딩 "첫 결혼 때 1억 꽃장식..필요 없더라"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 서인영이 재혼을 앞둔 심경을 솔직하게 털어놨다.

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9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실, 결혼식)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 서인영은 올해 하반기 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 결혼식을 올린다는 사실이 알려져 화제를 모았다.

이날 영상에서 서인영은 "결혼은 나의 꿈이다. 첫 번째 결혼도 잘살아 보려고 노력했지만 그게 안 됐기 때문에 내가 결혼을 꿈이라고 계속 이야기했던 거다"라며 "가정생활도 열심히 하고, 일도 열심히 하고 싶은 게 나의 꿈이었는데 이제 꿈을 실현한다"고 밝혔다.

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주변의 우려 섞인 반응에 대해서는 "그렇다고 내가 결혼을 안 할 수는 없다. 나는 사랑을 갈구한다"고 말했다. 그러면서 "지금 남자 친구가 아니었으면 나는 결혼 생각 안 했다"며 "결혼을 포기했었고, 진짜 우울증이 심해서 맨날 술로 지냈을 때 소개팅이 들어와서 만난 거다"라고 설명했다.

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소개팅에서 남자 친구의 당당한 모습에 매력을 느꼈다는 서인영은 "나는 재혼이니까 조심스러웠다. 결혼하게 될 수도 있겠다는 촉이 오긴 했는데 '이러면 안 된다'고 생각해서 쳐냈다. 그래서 이번엔 정말 잘 해내야 된다"고 말했다.

이어 "가족들도 (첫 번째 결혼에) 상처가 크기 때문에 '넌 결혼하지 마'라고 해서 결혼할 수 없는 사람이라고 생각하고 마음 정했는데 점점 (결혼에 대한)심지가 생겼던 거 같다"고 덧붙였다.

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서인영은 결혼을 결심한 이유에 대해 "남자 친구가 일반인이니까 불안할 수도 있는 거다. 옛날에는 반대였다. 내 마음이 바뀔까 봐 도장부터 찍었는데 이제는 남자 친구한테 상처 주기 싫고 (떠나지 않을 거라는) 확신을 주고 싶었다"고 밝혔다.

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남자 친구에 대해서는 "초혼이라 미안하다"며 "기업인, 사업가라고 알려졌지만 직장인 대표인 거다. 월급 CEO다. 일중독이고, 열심히 일하는 모습에 사랑에 빠졌다"고 애정을 드러냈다.

또 결혼 소식이 알려진 뒤 남자 친구의 이름과 회사가 공개된 것에 대해 "속상했다. 그런데 남자 친구가 '널 위해서라면 나는 다 괜찮다. 아무것도 신경 쓰지 말고 스트레스만 받지 마'라고 했다"며 고마움을 전했다.

서인영은 "솔직히 내 인생에 이런 성향을 가진 남자를 만나본 게 처음이다. 이런 좋은 남자 만나는 게 내가 죄짓는 거라고 생각할 정도다. 피해줄까 봐 처음에는 피하려고도 했다"고 털어놨다.

결혼식과 2세 계획에 대해서는 "교회에서 스몰웨딩 할 거다"라며 "아기는 아직 생각이 없다"고 전했다. 그러면서 "(첫 결혼식 때) 오바 액션 다 했다. 이제는 허례허식은 없다. 1억 꽃장식 협찬 안 한다. 그게 필요 없다는 걸 아주 뼈저리게 느꼈다. 다 필요 없고 잘 사는 게 중요하다. 너무 걱정하지 말고 힘 얻게 응원만 해달라"고 당부했다.