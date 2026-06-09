황보라, 日 여행 중 바닥에 드러누워 떼쓰는 子에 진땀 "직원·손님에 사과"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황보라가 일본 여행 중 떼를 쓰는 아들을 단호하게 훈육하는 모습을 공개했다.

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9일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '소리 지르고, 드러눕고… 후쿠오카 초토화시킨 황보라 아들ㅣ일본 여행 절망편, 현실 육아 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 황보라는 남편, 아들, 부모님과 함께 일본 여행을 떠났다. 후쿠오카의 한 사파리를 관람한 뒤 기념품 숍에 들른 우인이는 악어 인형을 사달라며 떼를 쓰기 시작했다.

황보라는 우인이가 울면서 고집을 부리자 "안 된다"고 단호하게 말했다. 하지만 우인이는 기념품 숍 바닥에 드러누운 채 더 크게 울었고, 황보라는 "너 혼자 있어라"라며 자리를 떠났다.

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이를 지켜보던 할머니는 손자를 달래기 시작했고, 황보라는 "안 된다. 그냥 나가라"고 말했다. 그러나 할머니는 "여기까지 왔는데 하나만 사주자"며 안쓰러운 마음을 드러냈다.

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이에 황보라는 "내가 사갈 테니까 데리고 나가라"고 말한 뒤, 기념품 숍 직원들과 손님들에게 소란을 피운 점을 사과했다. 이후 우인이가 원하던 악어 인형을 몰래 구입했다.

황보라는 우인이에게 인형을 건네며 "엄마가 여기까지 왔으니까 선물로 주는 거다. 이제 찡찡대면 안 된다. 약속해라"라고 거듭 당부했다.

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숙소에서도 훈육은 계속됐다. 우인이는 저녁 식사 전 간식을 달라며 울음을 터뜨렸고, 황보라의 남편은 침착하게 아들을 설득했다.

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하지만 우인이는 울면서 할머니 품으로 달려가 업혔다. 이에 황보라는 허리가 좋지 않은 어머니가 손자를 업다가 다칠까 걱정하며 "왜 바로 업어주냐. 엄마 마음은 알겠는데, 우인이를 위해서라도 바르게 성장해 훌륭한 사람이 되는 게 더 중요하지 않냐"고 토로했다.

그러자 황보라의 어머니는 "업어준다고 해서 훌륭한 사람이 안 되냐"며 손자 편을 들었고, 황보라는 "버릇 나빠질까 봐 그러는 거다"라며 속상한 마음을 드러냈다.