"왼손 네번째 손가락에 반지가"…최수영·정경호, 결혼설 무색하게 만든 '14년 마침표'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 소녀시대 최수영과 배우 정경호가 14년간 이어온 공개 열애에 마침표를 찍었다.

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9일 수영의 소속사 사람엔터테인먼트 관계자는 "최수영이 최근 정경호와 헤어진 것이 맞다"며 "두 사람은 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.

정경호 측 역시 "정경호와 최수영이 최근 결별했다"며 "바쁜 스케줄로 인해 서로 소원해졌고 관계를 정리하게 됐다"고 전했다.

중앙대학교 연극영화과 동문인 두 사람은 교회를 통해 인연을 맺은 뒤 2012년 연인으로 발전했다. 이후 2014년 열애를 공식 인정하며 공개 연애를 시작했고, 10년이 넘는 시간 동안 변함없는 애정을 보여주며 연예계 대표 장수 커플로 사랑받아왔다.

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특히 두 사람은 방송과 인터뷰에서 서로를 자연스럽게 언급하며 애정을 드러내 왔다. 결혼설이 수차례 제기될 정도로 굳건한 관계를 이어왔기에 이번 결별 소식은 팬들에게도 적지 않은 충격을 안기고 있다.

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이와 함께 과거 정경호의 '반지' 언급도 다시 주목받고 있다. 지난해 4월 공개된 유튜브 채널 '지금 백지연' 영상에서 정경호는 왼손 네 번째 손가락에 낀 반지로 화제를 모았다. 당시 백지연은 정경호를 향해 "'언젠가는 슬기로울 전공의 생활' 카메오 출연 때 착용한 반지냐"고 물었다.

예상치 못한 질문에 잠시 당황한 정경호는 물을 한 모금 마신 뒤 "아니다. 이건 개인 반지"라고 답했다. 특별한 설명은 덧붙이지 않았지만, 공개 연인 수영을 떠올리게 하는 의미심장한 장면으로 화제를 모았다.

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또 다른 '반지' 일화도 재조명되고 있다. 방송인 홍석천은 과거 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에 출연해 수영의 친언니인 최수진과 대화를 나누던 중 두 사람을 언급했다.

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당시 홍석천은 "수영이랑 정경호 잘 지내냐. 맨날 우리 가게 와서 반지 선물하고 그런다"고 말했고, 최수진은 "너무 잘 지낸다. 둘이 선물도 많이 주고받는다. 벌써 12년째 열애 중"이라며 "저 정도면 화가 날 법도 한데 화도 안 내고 사이가 정말 좋아 보였다"고 전했다.

오랜 시간 서로를 향한 애정을 숨기지 않았던 두 사람이기에, 한때 결혼을 기대했던 팬들의 아쉬움도 커지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com