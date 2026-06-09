'이병헌♥이민정' 子 준후, 여동생 서이 조련법 공개 "오빠가 제일 좋다고 시켜"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이민정이 아들 준후 군과 나눈 유쾌한 모자의 대화가 공개됐다.

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9일 이민정의 유튜브 채널에는 '학부모 이민정, 아들과 농구 레전드 전태풍에게 레벨테스트 받으러 가다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 아들 준후의 열혈팬심이 통한 전태풍과의 만남을 이야기했다. 그는 "옛날에 전태풍님의 '열혈농구단' 보는 브이로그에서 댓글로 '준후 한번 우리 연습장에 놀러 와'라고 해주신 적이 있다"며 "그래서 진짜 놀러 간다"고 설레는 마음을 전했다.

그런 가운데, 차 안에서 나누는 유쾌한 모자의 대화 중 둘째 딸 서이에 대한 이야기가 눈길을 끌었다. 이민정은 최근 준후 없이 '3대 모녀 여행'을 언급하며 "이번에 너 없이 갔더니 서이가 '준후 오빠는 어디 있지?' 하면서 계속 찾더라"고 말했다. 이어 "그럼 준후 오빠가 제일 보고싶어? 물었더니 가만히 생각하다가 아니 '아빠' 라고 했다"고 덧붙였다.

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이에 준후는 자신감 넘치는 표정으로 "'너는 누가 제일 좋아?'라고 물어보면, 오빠라고 해 무조건. 내가 수련시켰어"라고 말했고, 이민정은 "그건 수련이 아니라 조련 아니야?"라고 받아 쳐 모자의 티격태격 케미를 보여줬다.

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이어 이민정은 실제로 있었던 일화도 공개했다. 그는 "준후가 아이스크림을 들고 서이한테 '엄마가 좋아? 아빠가 좋아? 오빠가 좋아?'라고 물어본다"며 "서이가 '오빠'라고 하면 아이스크림을 주고, 다른 대답을 하면 안 주더라"고 폭로해 폭소를 안겼다.

준후는 억울한 듯 웃음을 터뜨렸고, 이민정은 "그래서 서이가 자연스럽게 '오빠'라고 말하게 된 것 같다"고 농담을 덧붙였다. 평소에도 준후를 유독 따르고 찾는 서이의 모습이 공개되며 남매의 애틋한 관계를 엿보게 했다.

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한편 이병헌과 이민정은 2013년 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다. 특히 이들 부부는 결혼 10년 만인 2023년 늦둥이 둘째 딸을 품에 안아 화제를 모았다.

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olzllovely@sportschosun.com