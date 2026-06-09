"수술 중 돌멩이 3개 발견" 정성호, 극심한 통증에 응급실行→요로결석 치료 후 회복 근황

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 정성호가 요로결석 수술을 무사히 마쳤다.

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정성호의 아내 경맑음은 9일 자신의 사회관계망서비스를 통해 남편의 수술 과정을 전했다. 그는 "돌멩이가 수술하면서 3개나 발견이 됐고 큰 돌멩이는 아예 입구를 막아서 호스조차 잘 들어가지 못했다"며 당시 상황을 설명했다.

이어 "사실 웃으며 춤도 추고 장난치고 개그도 했지만 일주일 동안 새벽에 병원에 몇 번이나 실려 가게 됐고 통증을 너무 견디지 못해서 CT를 두 번이나 찍었다"고 밝혔다.

정성호는 약물 알레르기 증상까지 겪으며 얼굴과 몸이 심하게 붓기도 했다고. 경맑음은 "돌멩이가 뭐라고...진짜 출산하는 고통만큼 아프다고 선생님들께서 다 말씀하시더라"며 "정말 그 예민한 곳에 관을 넣어서 수술하니 병실에 올라와서 칼로 도려내는 듯한 고통을 참아내야하니 정신이 혼미한 거 같더라"며 안타까워했다.

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이와 함께 경맑음은 수술 후 응원해 준 사람들을 위해 밝은 모습을 보인 정성호의 사진을 공개했다.

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그러면서 "병간호하는 나를 자꾸 먹이고 재우고 오빠 아픈데 내가 병원에서 살이 찌게 생겼다"며 힘든 상황에도 자신을 챙기는 남편에게 고마운 마음을 전했다.

앞서 정성호는 요로결석으로 인한 극심한 통증으로 응급실을 찾았고, 이후 입원 치료를 받던 중 수술을 진행한 것으로 알려졌다.

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한편 정성호는 2009년 9세 연하의 경맑음과 결혼해 슬하에 3남 2녀를 두고 있다.