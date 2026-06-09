'48세' 최강희 "비혼주의 아냐...후배들 결혼·육아 보면 부럽다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 최강희(48)가 "비혼주의 아니다. 사랑하고 싶다"라고 솔직하게 털어놨다.

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9일 유튜브 채널 '영화로 사랑을 배웠어요'에는 "'사랑하고 싶어요' 최강희가 처음 꺼내는 이야기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 최강희는 "난 비혼주의자 아니다. 사랑을 하고 싶다. 사랑을 정말 잘하고 싶다"라고 솔직하게 털어놨다. 이어 "며칠 전까지는 정말 매일매일 외로웠다. 매일 외롭다는 생각이 들었다. 그래서 고양이랑 더 다정해졌다"라고 털어놨다.

최강희는 자신의 연애 스타일에 대해서도 솔직하게 고백했다. 그는 "20대 인터뷰를 봤는데 그때 '사랑은 믿지만 영원한 것은 믿지 않는다'고 말했더라"며 "연애를 꾸준히 했었다. 그래도 이 사랑이 변하지 않을 거란 생각은 하지 못했던 것 같다"라고 말했다.

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그러면서 "좀 어렸다고 해야 하나. 안정형보다는 불안형이 더 좋았던 것 같다"라면서 "결핍이 있는 것을 좋아했다. 결핍이 결핍을 이끈다고 하지 않나. 내가 채워줘야 할 무언가가 있어야 내 역할이 있다고 생각했던 것 같다"고 전했다.

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또한 최강희는 "밖에서 데이트했다. 사람들이 별로 의심을 안 하는 캐릭터인 것 같다. 숨기는 타입은 아니다"라고 웃었다.

최강희는 결혼에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 그는 "결혼하고 싶다고 생각했던 시기가 있었다"며 "그러다 사랑을 했고 이별을 겪으면서 '나는 결혼이 불가능한 사람 아닐까'라는 생각도 했다"고 말했다.

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이어 "요즘은 후배들이 결혼하고 아이와 함께 나오는 모습을 보면 부럽다"면서 "'앞만 보고 달려왔는데, 뭐가 문제였을까' 하는 생각도 든다"라고 털어놨다.

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그러면서 사랑에 대한 희망은 놓지 않았다. 최강희는 "사랑이 가장 좋은 건 나를 사랑하게 되는 거다. 그리고 상대를 내가 사랑해 줌으로써 상대가 자신을 사랑하게 만드는 것이 사랑이 가진 가장 좋은 미덕이 아닐까 생각을 한다"라고 말했다.

이어 그는 "사랑이 나한테 올 거 같지 않은데 이런 나를 사랑해 줄 수 있는 사람이 만약에 있다면, 그게 내가 믿어진다면 난 비혼주의자 아니니까 사랑할 수 있을까"라고 말해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com