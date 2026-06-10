문희준 "다시 태어난다면 나와 결혼 안 하길"..당황한 소율 '정색'

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[스포츠조선 조윤선 기자] H.O.T. 문희준과 크레용팝 출신 소율이 현실 부부의 일상을 공개한다.

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9일 공개된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 예고편에는 결혼 10년 차 아이돌 부부 문희준과 소율이 등장했다.

예고편에서 문희준은 하루 종일 아내 소율에게 잔소리를 쏟아내는 모습으로 시선을 모았다. 소율은 "내가 알아서 하겠다"고 했지만, 문희준은 반찬 유통기한부터 인덕션 상태까지 직접 확인하며 잔소리했다.

식사 문제를 두고도 의견 차이를 보였다. 문희준은 "왜 밥을 맨날 같이 안 먹냐"고 물었고, 소율은 "든든하게 먹으면 졸려서 할 일을 못 한다"고 설명했다.

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하지만 문희준은 "너무 안 먹으면 몸 상한다"며 걱정과 함께 다시 잔소리를 이어갔다. 결국 소율은 "나는 항상 내 배가 가벼운 게 좋다"고 맞받아쳤다.

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그러자 문희준은 "목소리 좀 낮춰라. 우리 동네에서 제일 시끄럽다"며 핀잔을 줬고, 소율은 "낮추고 있는 거다. 내 톤이 뭐가 높다고 그러냐"며 불만을 드러냈다.

소율은 제작진과의 인터뷰에서 "남편을 보면서 느끼는 건 선생님 같은 느낌이다. 스승님, 대표님 같은 느낌도 난다"고 솔직하게 털어놨다.

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그런가 하면 문희준은 "나는 아내가 다시 태어나면 나랑 결혼 안 했으면 좋겠다"며 뜻밖의 발언을 꺼냈다. 이를 들은 소율은 "왜?"라며 정색했다.

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이에 문희준은 "내가 이야기했던 모든 것들을 잘 기억했으면 좋겠다"며 속마음을 전하다 눈물을 보여 궁금증을 자아냈다.

한편 문희준과 소율은 13세 나이 차이를 극복하고 2017년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.