서인국, 깨진 원칙 왜? 사과머리→뿔테안경 쓴 러블리 박지현에 푹 빠졌다('내일도 출근!')

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[스포츠조선 조지영 기자] 'NO 스마일' 서인국의 지독한 원칙이 박지현으로 인해 무너진다.

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서인국과 박지현이 오는 22일 저녁 8시 50분 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'(김경민 극본, 조은솔 연출)을 통해 호흡을 맞춘다.

극 중 서인국은 웃지 않고(NO 스마일), 사람을 멀리하며(NO 피플), 쉽게 사과하지 않는(NO 쏘리) 일명 '삼노(3NO)맨' 강시우 역을 맡았다. 박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪고 있는 7년 차 직장인 차지윤으로 변신해 강시우의 일상에 변화를 불러올 예정이다.

이 가운데 21일 공개된 스틸에는 편의점에서 우연히 마주한 강시우(서인국)와 차지윤(박지현)의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 늘 회사에서만 마주하던 두 사람이 예상치 못한 장소에서 조우하며 새로운 분위기를 예고한다.

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차지윤은 회사에서는 볼 수 없었던 반전 매력으로 시선을 사로잡는다. 사과머리에 뿔테안경, 박스 티셔츠 차림으로 편의점을 찾은 그는 아이스크림을 손에 든 채 장을 보고 있다. 꾸밈없는 일상 속 자연스러운 모습은 친근한 매력을 더하며, 뜻밖의 장소에서 강시우와 마주한 뒤 당황한 표정으로 미소를 자아낸다.

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강시우 역시 운동복과 블랙 볼캡을 착용한 편안한 차림으로 등장한다. 늘 정돈된 수트 차림과 냉철한 상사 이미지로 익숙했던 그가 한층 자연스럽고 인간적인 매력을 드러내며 색다른 분위기를 자아낸다.

특히 눈길을 끄는 것은 강시우의 변화다. 편안한 차림의 차지윤과 마주한 그의 뜻밖의 반응이 시선을 사로잡는다. 과연 두 사람 사이에 어떤 이야기가 오간 것인지, 또 편의점에서의 우연한 만남이 어떤 계기가 될지 관심이 쏠린다.

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맥퀸스튜디오 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인이 까칠한 직장 상사와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되는 이야기를 그린 오피스 로맨스다. 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈, 원규빈, 박예영 등이 출연하고 김경민 작가가 극본을, 조은솔 감독이 연출을 맡는다. '취사병 전설이 되다' 후속으로 오는 22일 저녁 8시 50분 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com