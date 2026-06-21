최민식, 24세 최현욱 '나이 꺾였다' 발언에 심기불편..결국 "죄송합니다"(핑계고)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최민식이 40세 나이 차를 뛰어넘은 최현욱의 거침없는 입담에 진땀을 흘렸다.

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20일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 "113번째 계모임 참석자"라는 제목의 '핑계고' 예고 영상이 공개됐다. 영상에는 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 주연 배우 최민식과 최현욱이 출연해 세대를 초월한 케미를 선보였다.

이날 유재석은 "오늘은 빅데이다. BIG 스타 데이"라며 설렘을 감추지 못했고, 양세찬 역시 "긴장이 많이 된다. 완전 팬이다. 형 작품은 안 본 게 없다"며 남다른 팬심을 드러냈다.

이에 최민식은 "'핑계고'에 나가면 어떻게 뻐꾸기(토크)를 날릴까 고민했다"며 의외의 소심한 면모를 보이며 웃음을 자아냈다. 이어 "못 드시는 음식이 없냐"는 질문에는 "그냥 진공청소기"라고 답하며 특유의 소탈한 매력을 드러냈다.

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분위기가 무르익자 최현욱의 거침없는 입담도 존재감을 드러냈다. 그는 최민식에 대해 "옛날 옛적 이야기들을 많이 해주셨다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 "이런 이야기 해도 될지 모르겠는데 작년과 올해 많이 꺾였다"라며 자신의 근황을 솔직하게 털어놨다. 이에 40세 차이가 나는 최민식은 순간 말을 잇지 못한 채 다소 당황한 듯한 표정을 지어 현장을 웃음바다로 만들었다. 그러자 당황한 최현욱이 "죄송합니다"라고 재빠르게 사과하며 상황을 수습해 또 한 번 웃음을 안겼다.

한편 최민식, 최현욱이 출연하는 '핑계고'는 오는 27일 유튜브 채널 '뜬뜬'을 통해 공개된다.