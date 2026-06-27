박슬기 "♥훈남 남편, 게이로 오해 받고 젠더바 섭외까지 받아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 박슬기가 남편의 게이 오해에 대해 이야기했다.

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26일 유튜브 채널 '나는나비지호'에서는 '카메라 밖 진짜 박슬기의 삶, 어디서도 말하지 않았던 리얼 근황 토크(feat. 나비 찐친)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박슬기 부부가 서로를 부르는 호칭은 '내 사랑'이라고. 나비는 "싸울 때도 내 사랑이라 한다"며 웃었고 박슬기는 "다행히 치고 박진 않는다. '내 사랑'이 있으니까 쉴드가 쳐진다"고 밝혔다.

나비는 "나도 몇 번 봤다. 굉장히 아이들도 잘 챙기고 집안일도 잘한다"고 밝혔고 박슬기는 "아이들을 잘 보고 육아에 소신이 잇다. 나는 나름 결혼생활에 만족하며 산다"고 밝혔다.

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나비는 "훈남스타일이다. 잘생겼다"고 이야기했고 박슬기는 "키가 173cm다. 찍으면 왜 이렇게 작게 찍었냐 하는데 그거는 본인 키인데 어떻게 늘릴 수가 없다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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이에 나비는 "에겐스러운게 있다"고 폭로했고 박슬기는 "그래서 게이라는 의혹도 있었다. 젠더바에서 섭외도 당하고"라고 밝혀 눈길을 모았다. 나비 역시 "홍석천 오빠가 약간 노렸다. 예쁘장하고 뽀얘가지고"라고 농담했고 박슬기는 "엄마들이 엄청 좋아한다"고 밝혔다.

연극 '사랑해 엄마'에 출연 중인 박슬기. 박슬기는 "연극 때문에 저녁 육아를 신랑이 거의 하는데 미안하더라. 5월 연극 페이를 다 신랑한테 줬다"며 "나도 사실 입 닦을라 했는데 '내 사랑 덕분에 이렇게 할 수 있다' 하면서 송금을 해줬다"고 밝혔다.

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현재 셋째 계획도 있다는 박슬기는 "유산이 많긴 했지만 노력해도 이제는 잘 안 되더라"라고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com