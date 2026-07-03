'엄태구 신작' 촬영장 협조했다 파손 논란…"창문 망가졌는데 PD 연락도 안 받아"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 엄태구가 출연하는 드라마 촬영에 장소를 제공했다는 한 일반인이 촬영 이후 시설물이 파손됐다고 주장하며 제작진의 대응을 비판해 온라인에서 화제를 모으고 있다.

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3일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 "웬만하면 OTT 드라마 촬영 협조는 하지 말라"는 제목의 글이 확산됐다.

작성자는 "촬영이 끝난 뒤 한 달 정도 신경을 쓰지 못했는데 어머니가 창문 모기장이 찢어진 것을 발견해 알려줬다"고 밝혔다. 이어 "담당 PD에게 여러 차례 연락했지만 전화를 받지 않았다"며 "같은 업종이라 좋게 넘어가려고 했는데 결국 이렇게 됐다"고 토로했다.

공개된 사진에는 창문 모기장이 크게 찢어진 모습이 담겼다. 작성자는 해당 훼손이 드라마 촬영 중 액션 장면을 찍는 과정에서 발생한 것이라는 설명을 함께 공개했다.

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작성자는 "다음부터는 재물손괴에 대비해 보증금을 먼저 받고 이상이 없으면 돌려주는 방식으로 해야 할 것 같다"며 "엄태구가 출연하는 드라마라고 들었으니 방영되면 어떤 장면인지 확인해 보겠다"고 덧붙였다. 또 "촬영 당시 느낌이 이상해 현장을 촬영했더니 저작권 문제를 이유로 삭제를 요청받아 보는 앞에서 영상을 지웠다"고 주장하기도 했다.

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게시물이 퍼지자 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "원상복구가 안 되는 경우가 의외로 많다", "배상을 요구해야 하는 것 아니냐", "촬영 협조는 신중해야 한다", "사건반장 등에 제보해 보라" 등의 의견을 남겼다.

다만 현재까지 해당 글은 작성자의 일방적인 주장이다. 현재까지 드라마 제작진이나 제작사 측의 별다른 입장은 없다.

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한편 엄태구는 차기작으로 박서준, 조혜주와 함께 디즈니+ 오리지널 범죄 액션 누아르 '내가 죄인이오'를 택한 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com