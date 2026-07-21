아이유, 잇단 악재 어쩌나..결별·악플·건강 악화 '삼중고' [SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 아이유가 연인과의 결별, 악플러와의 법적 공방, 건강 악화까지 잇따른 이슈를 겪으며 힘든 시간을 보내고 있다.

Advertisement

아이유는 최근 배우 이종석과 약 4년간 이어온 공개 열애에 마침표를 찍었다. 2022년부터 공개 열애를 이어온 두 사람은 4년 만에 연인 관계를 정리했다. 지난 10일 양측 소속사는 "두 사람이 결별했다. 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.

악성 게시물 작성자에 대한 법적 대응도 계속되고 있다. 20일 디스패치에 따르면 아이유는 지난 15일 미국 캘리포니아 북부연방법원에 메타를 상대로 증거개시를 신청했다. 국내에서 진행 중인 명예훼손 관련 민사소송에 필요한 자료를 확보하기 위한 절차다.

보도에 따르면 아이유 측은 한 스레드 이용자가 지난해 3월부터 10월까지 약 52건의 허위 게시물을 작성해 명예를 훼손했다고 주장했다. 해당 작성자의 신원이 확인되지 않아 국내 소송 진행에 어려움이 있는 만큼, 메타가 보유한 이름과 주소, 전화번호, 이메일, 접속 IP 등 관련 정보를 제출하도록 미국 법원에 요청한 것으로 알려졌다.

Advertisement

아이유는 그동안 악성 게시물 작성자들에 대해 강경 대응 기조를 이어왔다. 지난 2월에는 악플러 96명을 상대로 형사 고소와 민사소송을 진행 중이라고 밝혔으며, 지난 5월에는 악성 댓글을 작성한 한 네티즌이 항소심에서 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고받기도 했다.

Advertisement

여기에 건강 문제까지 겹쳤다. 아이유는 고질적으로 앓아온 이관개방증 증세가 악화되면서 공연과 앨범 일정을 조정하기로 했다.

소속사는 20일 공식입장을 통해 "최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다"며 "건강을 최우선으로 고려해 올해 9월 예정됐던 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연 일정과 정규 6집 앨범 일정을 조정하기로 결정했다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "일상생활에 큰 지장을 주는 상태는 아니며, 팬들에게 최상의 컨디션으로 무대를 선보이기 위한 결정"이라며 "아티스트의 건강 회복을 위해 최선을 다해 지원하겠다"고 덧붙였다.

Advertisement

아이유 역시 팬 플랫폼을 통해 직접 심경을 전했다. 그는 "최근 고질적으로 앓아온 이관개방증 증세가 악화돼 노래할 때 제 컨디션을 찾기 어려운 상황이 반복됐다"며 "전문가들로부터 당분간 콘서트 진행은 무리라는 의견을 들었다"고 설명했다.

이어 "콘서트 약속을 지키기 어려워 너무 마음이 무겁고 미안하다. 제 귀의 컨디션 문제로 모두의 하반기를 망친 것 같아 죄송하다"며 "치료와 회복에 집중해 최대한 빨리 새 앨범과 공연으로 찾아뵙겠다. 너무 걱정하지 않으셨으면 좋겠다"고 팬들에게 사과와 함께 회복 의지를 전했다.

jyn2011@sportschosun.com