서인영, 父에 수입 뺏겨 2개 남은 명품백도 처분 "그거라도 팔아서 생계 유지해야지"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 생활비 마련을 위해 명품백도 처분한다고 밝혔다.

Advertisement

22일 서인영의 유튜브 채널에서는 '아빠 몰래 지방흡입했다가 앓아 누운 서인영 충격 근황(온몸에 멍, 연애상담)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

제작진은 서인영에게 "특종있더라. 아빠한테 통장 뺏겼다면서요"라며 "아빠가 저한테 전화하셨다. 앞으로 인영이한테 돈 부치지 말고 입금을 자기한테 하라더라"라고 폭로했다.

서인영은 "내가 그 전에 카드 대출을 받은 게 있었다. 그걸 갚았더니 얼마 있냐고 물어보더라. 그냥 얘기해버렸다. 그러니까 PD님한테 얘기했네"라고 솔직히 고백했다. 제작진은 "본인은 왜 이렇게 돈 관리를 못하냐"고 물었고 서인영은 "내가 돈 관리를 못하나 보다"고 쿨하게 인정했다.

Advertisement

제작진은 "아빠한테 용돈 받아쓴 거냐. 용돈은 마음에 들 만큼 주시냐"고 물었고 서인영은 "예전에 한 달에 50만 원 받았다"고 밝혔다. 이에 제작진은 "살 쪘을 땐 50만 원으로 어떻게 살찐 거냐"고 물었고 서인영은 "그전엔 결혼했잖아. 생활비를 받았지"고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

고민 상담 콘텐츠 촬영을 준비를 하는 사이 제작진은 테이블에 있는 액세서리들을 발견했다. 이에 서인영은 "나 있던 거 이제 팔려고 놓은 거다. 아빠가 돈을 안 주니까 그거라도 팔아서 생계를 유지해야지. 나 가방도 팔려고 한다"고 두 개 남은 명품백도 처분하겠다고 밝혔다.

한편, 서인영은 지난 4월 남양주에 위치한 집을 공개, 공백기 동안 생활비 마련을 위해 수많은 명품백들과 구두들을 처분했다고 밝혔다. 서인영은 "(명품백) 딱 두 개 남기고 다 팔았다. 에르메스 색깔 별로 있었는데 다 팔고 싶었다. 그리고 (돈이) 필요했다"고 솔직히 밝혔다. 샤넬, 에르메스 백 하나씩만 남겨둔 이유에 대해서는 "40살 넘었는데 이거 하나씩은 있어야지. 검은색과 갈색 하나. 근데 이것도 필요하면 팔 것"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com