26기 영철, '데이트 약속' 남발하다 대참사..여자 1호 "뒤통수 맞았다" ('나솔사계')

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[스포츠조선 정유나 기자] '나솔사계'에서 26기 영철이 '데이트 약속 남발'로 연달아 여자 1호와 4호의 심기를 건드려 위기 상황을 자초한다.

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23일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 ENA와 SBS Plus의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '솔로민박' 셋째 날 데이트 선택으로 감정의 혼돈을 겪는 남녀들의 모습이 공개된다.

이날 여자 1호는 남자들의 '데이트 선택'이 공개된 후 숙소로 돌아와 심기 불편한 모습을 보인다. 앞서 여자 1호는 26기 영철의 제안으로 서로를 데이트 상대로 선택하기로 약속했지만, 26기 영철이 자신이 아닌 여자 4호를 택하자 '뒤통수를 맞았다'고 생각한 것. 이를 눈치 챈 26기 영철은 여자 1호에게 다가가 "우리 얘기 좀 해요"라고 말하지만, 여자 1호는 싸늘하게 "뭐 할 얘기 있으시냐? 저는 없는데, 굳이?"라며 거절한다. 26기 영철은 당황해 "미안하다고 얘기하고 싶었다"고 사과하는데, 여자 1호는 "괜찮다"면서도 떨떠름한 표정을 짓는다.

이후 26기 영철은 여자 4호를 찾아가지만, 여자 4호는 '룸메이트' 여자 1호와 26기 영철의 심각한 기류를 간파해 이에 대해 물어본다. 26기 영철은 자신이 약속을 지키지 못해 여자 1호가 화가 난 상황을 솔직하게 설명한다. 그러자 여자 4호는 "근데 '사계 데이트권'을 따면 저한테 쓴다고 하지 않았냐?"며 26기 영철이 여기저기 데이트 약속을 남발하고 다녔다고 생각한다. 여자 4호의 오해를 풀기 위해 26기 영철은 "순서가 다르다"고 '타임 라인'을 알려주지만 여자 4호의 의심은 쉽게 풀리지 않는다.

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과연 26기 영철이 여자 1호, 여자 4호와 얽힌 오해를 잘 풀 수 있을지, '최종 선택'을 하루 앞둔 '솔로민박'의 아슬아슬한 로맨스는 23일(오늘) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송되는 '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com