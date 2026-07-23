"JTBC 어려워 에어컨도 안나와"...이나연 아나 발언에 "경솔" vs "솔직" 시끌

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[스포츠조선 정안지 기자]'환승연애2' 출신 JTBC스포츠 아나운서 이나연이 회사의 어려운 경영 상황을 언급한 뒤 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다. 일부 네티즌들은 "영향력이 있는 만큼 경솔한 발언이었다"고 지적한 반면, 다른 이들은 "회사를 걱정하는 마음에서 나온 솔직한 고백일 뿐"이라며 옹호하는 등 반응이 엇갈렸다.

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이나연은 최근 유튜브 채널 '일단이나연 NAYEON'에 "저 아직 백수 아닙니다"라는 제목의 영상을 게재했다.

영상 속 이나연은 회사 1층에서 줌(ZOOM)으로 중국어 과외 수업을 받은 뒤 "이런 말 해도 되나. 회사가 어려워서 그런가 회사 에어컨이 안 나온다. 너무 덥다"라고 말했다. 이어 "이거 정말 영향이 있는 건가. 이런 말 한다고 잘리진 않겠지?"라며 조심스러운 반응을 보여 눈길을 끌었다

또한 이나연은 더보기란을 통해 "주어진 일에 최선을 다해 살아가다 주변을 돌아보니, 세상이 많이 변해있다. 예를 들면 열심히 방송을 하다 보니 회사가 부도가 난…? 웃지 마라. 나 진지하다"라고 적었다.

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이어 "'만약 이 회사를 나가게 된다면 내가 다시 아나운서로 일을 할 수 있을까. 이제 나이도 들고 다시 취업하기도 힘들 텐데 이대로 아나운서는 끝인 건가' 이런 생각에 잠시 우울하기도 했다"라고 고백했다. 그러면서 "당장 회사가 끝나지 않더라도, 점점 꿈의 마지막으로 향하고 있다는 기분"이라며 "근데 이 또한 내 인생의 과정이겠죠? 죽어라 같은 일만 할 수도 없는 것이고, 삶의 단계에 어울리는, 또 그때 잘할 수 있는 일은 언제나 생겨난다"라고 전했다.

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이나연은 "다행히 아직 회사와 방송에 큰 문제는 없지만 그래도 내 두 번째 미래를 열심히 고민해 보고 있다"라면서 "나중에 새로운 일을 하게 되더라도 울 나둥이들이 응원해 달라"고 덧붙였다.

해당 영상이 공개된 뒤 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "경솔하다 ", "영향력 있는 분이면 말 한마디 한마디가 어떤 파장을 만드는지 조금은 생각했으면 좋겠다. JTBC 구성원이시라면 더더욱"이라면서 지적했다.

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반면 "회사를 걱정하는 마음에서 나온 솔직한 심정일 뿐", "불안한 현실을 털어놓은 것인데 과도한 비난은 지나치다"는 반응도 이어지며 갑론을박이 벌어졌다.

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JTBC는 최근 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이후 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙 등 중앙그룹 계열사들은 기업회생절차를 신청했다.

한편, 이나연은 JTBC 골프 아나운서 출신으로 티빙 '환승연애2'를 통해 얼굴을 알렸다.

anjee85@sportschosun.com