'한재아♥' 배나라, 결혼 앞두고 요리 실력 공개..기안84·민호 '감탄' ('나혼산')

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 배나라가 '나 혼자 산다'에서 수준급 요리 실력을 뽐낸다.

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'나 혼자 산다'에서 기안84, 샤이니 민호, 배나라가 뭉친 '찐런 크루'의 '크루명'이 공개된다. 기발함으로 단번에 세 명의 마음을 사로잡은 '크루명'은 무엇일지 궁금증을 끌어올린다.

오는 24일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 기안84와 샤이니 민호, 배나라의 '찐런 크루' 결성 2탄이 공개된다.

지난주 기안84, 민호, 배나라는 에너지 넘치는 숲속 트레일 러닝으로 '찐런'의 매력을 보여줬다. '크루장' 기안84, '훈련부장' 민호, '요리부장' 배나라까지 완벽한 역할 분담까지 마친 이들은 각자 준비한 메뉴를 나눠 먹으며 달리기로 쏟아낸 에너지를 채운다.

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'캠핑 고수' 배나라는 '요리부장'답게 남다른 요리 스케일을 보여준다. 각종 소스와 도구까지 완벽하게 세팅한 배나라는 현장에서 냉제육을 썰어 기안84와 민호에게 대접한다. 배나라의 준비성에 감탄한 기안84와 민호는 그의 손맛에 눈을 번쩍 뜬다.

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기안84, 민호, 배나라는 음식을 먹여주며 서로를 챙기는 모습으로 훈훈함을 자아낸다. 또한 이들은 서로에 대한 솔직한 첫인상 토크도 나누는데, 기안84가 던진 한 마디가 폭소를 유발한다고 해 어떤 이야기일지 궁금증을 끌어올린다.

분위기가 무르익어 가자, '크루장' 기안84는 조심스럽게 '찐런 크루'의 계획을 꺼내며 '크루명' 짓기를 제안한다. 세 사람이 머리를 모아 탄생한 '크루명'은 과연 무엇일지, '펀런 크루장' 전현무의 반응은 어땠을지 기대가 모인다.

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한편 흥이 오른 민호가 "마지막에 한 번 더 뛰었어야 했나?"라며 아쉬움 가득한 한 마디를 던지자, 당황함을 감추지 못한 배나라의 모습이 큰 웃음을 자아낼 예정이다.

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'찐런 크루' 기안84, 민호, 배나라가 머리를 맞대고 만든 '크루명'은 오는 24일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

한편 배나라는 배우 한재아와 공개 열애 6개월 만에 결혼을 발표했다. 두 사람은 최근 결혼을 결정하고 올해 연말이나 내년 초 결혼식을 목표로 준비 중인 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com