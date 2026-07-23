'2억 5천 수익' 여경옥, 한 달 만 7,400만 원 잃었다…하닉 레버리지 투자 실패

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[스포츠조선 이우주 기자] 여경옥 셰프가 주식 수익률을 솔직히 고백했다.

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여경옥은 22일 "슬프지만 투자 실패의 예를 보여줄게ㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 여경옥의 주식 수익 현황이 담겼다. SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF에 투자했던 여경옥은 마이너스 61.38%의 수익률을 기록하고 있다. 손실 금액은 약 7,400만 원. 1억 2천만 원을 투자해 3,317주나 산 여경옥의 처참한 수익률에 팬들도 안타까워하고 있다.

지난달만 해도 여경옥은 주식으로 무려 102%의 수익률을 냈던 바. 삼성 E&A 주식 9,000주를 보유한 여경옥은 수익률 102%를 달성, 평가 수익만 2억 4,500만 원을 넘겨 화제가 됐다.

실전 투자대회 1위를 차지할 만큼 남다른 주식 투자 감각을 지니고 있는 여경옥이지만 이번에는 큰 손실을 기록한 투자 내역을 직접 공개하며 눈길을 끌었다. 높은 수익을 거둔 사례뿐 아니라 실패한 투자까지 숨김없이 공유한 모습에 팬들은 "투자는 역시 쉽지 않다", "다시 회복하길 바란다" 등의 반응을 보였다.

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한편, 여경옥은 형 여경래 셰프와 함께 국내 중식업계를 대표하는 48년 경력의 셰프다.

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wjlee@sportschosun.com