[인터뷰②] 찰리푸스 "한국 특별한 의미있는 곳, 방탄소년단이 맛집 추천"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 찰리 푸스가 2년여 만의 내한공연을 앞두고 한국에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

Advertisement

찰리 푸스는 10월 11일 오후 7시 고양종합운동장에서 월드투어 '왓에버스 클레버!'를 개최한다.

찰리 푸스의 내한공연은 항상 화제였다. 2016년 첫 내한공연은 티켓 오픈 10분 만에 매진됐고, 2018년 잠실실내체육관에서 진행된 두 번째 내한공연은 양일간 1만 7000석 전석 매진 기록을 세웠다. 2023년 KSPO DOME 공연은 3일간 총 4만 5000명이 찾았고, 2024년 고척스카이돔 공연에는 양일간 5만여 관객이 운집했다.

"한국은 제게 정말 특별한 의미가 있는 곳입니다. 2016년 첫 공연은 절대 잊을 수 없어요. 지금보다 공연 규모는 훨씬 작았지만 관객들의 에너지는 정말 엄청났습니다. 특히 팬분들이 무려 5분 동안 쉬지 않고 환호를 보내주신 순간이 있었는데, 정말 믿기지 않을 만큼 놀라웠습니다. 당시에는 제 커리어 초창기였기 때문에 눈앞에서 벌어지는 상황이 너무 놀라웠고, 하루아침에 제 인생이 바뀐 것 같은 기분이었습니다. 그리고 이제는 공연장이 아레나를 거쳐 스타디움까지 커졌다는 사실이 아직도 믿기지 않습니다. 오랜 시간 변함없이 보내주신 사랑에 진심으로 감사드립니다."

Advertisement

이번 고양 공연은 찰리 푸스가 약 2년 만에 개최하는 내한 공연이자 최대 규모의 첫 스타디움 공연이란 점에서 뜨거운 열기가 예상된다.

Advertisement

"이번 스타디움 공연은 저에게 정말 중요한 공연이 될 것 같습니다. 풀 밴드와 함께 무대에 오르고, 데뷔 초기에 발표했던 곡들도 새로운 편곡으로 선보일 예정입니다. 물론 새 앨범 곡들도 충분히 들려드릴 거고요. 공연 규모는 더 커졌지만, 제가 가장 중요하게 생각하는 친밀한 분위기는 그대로 유지하려고 합니다. 그리고 몇 가지 깜짝 무대도 준비하고 있습니다. 특별한 메들리나 서울 공연만을 위해 준비한 순간들도 있을 테니 기대해 주세요. 관객 모두가 이 공연의 특별한 일부가 되었다고 느낄 수 있었으면 좋겠습니다."

찰리 푸스 또한 오랜만의 한국 공연에 대한 기대감을 감추지 않았다.

Advertisement

"무엇보다 한국 음식이 정말 기대됩니다! 특히 한국식 바비큐는 올 때마다 꼭 먹고 싶은 음식이에요. BTS 친구들이 정말 맛있는 고깃집도 추천해 줬는데, 비밀이라고 해서 어디인지는 말씀드릴 수 없네요. 신선한 해산물도 먹고 싶고 길거리 음식도 정말 좋아합니다. 또 틱톡에서 새벽 3시에 편의점에 가서 라면을 끓여 먹는 영상을 자주 봤는데, 저도 꼭 한 번 해보고 싶어요. 시간이 허락한다면 조용한 카페에 가보거나 서울 거리를 천천히 걸으며 도시의 분위기를 느껴보고 싶습니다. 그리고 무엇보다 공연을 보러 와주시는 팬분들과 함께하는 시간이 가장 기대됩니다. 그런 순간들이 저에게는 정말 큰 의미입니다. 한국 팬분들이 보내주신 열정과 변함없는 사랑은 제가 말로 다 표현할 수 없을 만큼 큰 힘이 되어왔습니다. 이번 스타디움에서 여러분과 함께 노래하고, 함께 춤추며 또 하나의 특별한 추억을 만들 생각에 벌써부터 설렙니다."

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=라이브네이션코리아