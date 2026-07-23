'최현석 딸' 최연수, 출산 후 다이어트 대성공 "점점 리즈로 돌아가고 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수가 출산 다이어트에 완전히 성공한 모습을 공개했다.

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최연수는 23일 "최연수 요즘 일상"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 최연수와 아들의 일상이 담겼다. 최연수는 맛있는 음식들을 먹으며 아들 육아에도 집중하는 모습. 특히 딸기 그림이 그려진 옷을 입은 아들의 모습이 귀여움을 안긴다.

무엇보다 돋보이는 건 살이 쏙 빠진 최연수의 모습. 출산 두 달 만에 13kg 감량에 성공했다고 밝힌 최연수는 살이 더 빠진 듯 늘씬한 모습으로 시선을 모은다. 이에 팬들은 "이제 점점 리즈로 돌아가고 있다" 등의 반응을 보이며 최연수의 미모에 칭찬을 보냈다.

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한편, 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수는 지난해 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 띠동갑 나이차를 딛고 결혼했다. 결혼 전부터 아기에 대한 생각이 있었다는 최연수 김태현 부부는 허니문 베이비를 가져 지난 5월 아들을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com