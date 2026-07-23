이효리, 요가원 운영 중 털어놓은 속내 "요새 과열됐나 싶기도"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 요가원 원장 이효리가 수강생들을 위한 힐링 요가를 예고했다.

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23일 이효리가 운영하는 '아난다 요가원' 공식 계정에는 명상에 집중하고 있는 수강생들의 모습이 담긴 사진이 공개됐다.

이효리는 "우리 '아난다 요가' 비 소리, 새 소리 들으며 파드마 명상도 하고 고요히 부장가 30분 부동도 하고 그랬는데, 요새 너무 과열됐나 싶기도 하고"라며 근황을 전했다.

이어 "미안하기도, 고맙기도 하고 그렇습니다. 쩝"이라며 복잡한 심경을 덧붙였다.

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이와 함께 빗속에서 찍은 셀카를 공개한 이효리는 "내일은 힐링 릴렉스 초보 마사지 약손 잠이 오는 요가 할 거예요"라고 다음 수업을 예고해 기대를 모았다.

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한편 이효리는 2013년 기타리스트 이상순과 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 10년 이상 요가를 해온 이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 개원하고, 직접 수업에 참여하며 팬들과 소통을 이어오고 있다.

또한 이효리는 JTBC 리얼리티 예능 '연애전쟁' MC로도 활약 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com