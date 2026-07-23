랄랄, 둘째 임신설 끝낸 아이돌 비주얼 "3일 식단 1일 치팅 관리법"

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[스포츠조선 정안지 기자]유튜버 겸 방송인 랄랄이 다이어트 성공 후 한층 달라진 비주얼과 그 비결을 공개하며 눈길을 끌었다.

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랄랄은 23일 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 랄랄은 '살은 언제 뺄 건지 궁금하다'는 말에 "사실 다 빠졌다. 어제 찍은 사진 공유"라면서 사진을 공개했다. 최근 랄랄은 둘째 임신설이 나올만큼 살이 찐 모습이었지만 이전과 확연히 달라진 비주얼에 팬들은 놀라움을 감추지 못했다. 사진 속 민소매 의상을 입고 한층 날렵해진 얼굴선은 물론, 또렷한 쇄골과 가녀린 팔 라인을 드러내 시선을 사로잡았다.

다이어트 비법도 솔직하게 공개했다. 랄랄은 "3일 식단 1일 치팅 느낌으로 하면 참아진다"라며 "아침에 샌드위치나 샐러드 채소 위주로 많이 먹고 점심에 달걀 틈틈이 먹는다. 저녁은 한식 조금 먹거나 안 먹는다"라고 밝혔다. 그러면서 "배고플 때마다 달걀 먹고 주말만 기다렸다가 먹고, 운동 아주 조금 해도 매일 먹는 건 아니니 빠진다"라고 자신만의 식단 관리법을 전했다.

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다만 식욕은 여전하다고 털어놔 웃음을 자아냈다. 랄랄은 '주사 효과 이기는 식욕 아니었나. 진짜 식욕 떨어졌냐'는 질문에는 "누가 떨어졌다고 하냐"라고 답해 웃음을 안겼다.

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또한 랄랄은 '술 끊었냐. 끊으셨으면 방법 좀 알려달라'는 질문에는 "제로로 바꾸거나 병원 가서 충동 억제약 먹어라"고 조언하기도 했다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

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최근 꾸준히 다이어트 중인 랄랄은 지난 21일 SNS에 "위고비, 마운자로 안 해도 빠진다. 너무 오래 걸려서 문제지만"이라면서 77kg에서 다이어트를 시작해 현재 68.55kg 임을 공개해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com