김지선 "母, 지하철역 화장실서 쓰러져 응급실行…너무 위험했던 상황"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김지선이 어머니의 낙상사고로 아찔했던 일화를 떠올렸다.

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22일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에서는 '결혼하면 남이니?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

사연자는 결혼 후 변한 아들에 대한 서운함을 털어놨다. 사연자는 "아들이 결혼 후에 부모를 잊은 사람처럼 변했다. 평소에 연락 한번 없고 명절에도 가족들과 해외여행을 간다며 얼굴 한번 안 비추더라. 요즘 시대가 변해서 여기까지는 이해하려 했다"며 "그런데 얼마 전 남편이 갑자기 쓰러져 응급실에 실려가는 일이 있었다. 정신이 하나도 없는 와중에 아들에게 몇 번이고 전화를 걸었지만 받지 않았다. 결국 저는 혼자 밤새 병실을 지켰고 다행히 남편은 큰 고비를 넘겨 금방 호전됐다"고 밝혔다.

하지만 한참 뒤에 전화가 온 아들은 "가족들과 놀러 가느라 휴대폰을 못 봤다더라. 그러면서 '아버지는 괜찮으시냐'는 말보다 '왜 이렇게 전화를 많이 해'라고 하는 거다"라며 "부모가 힘들 때 전화 한 통 받아주고 걱정해주는 마음 정도 바라는 게 제 욕심이냐"고 토로했다.

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이에 두 사람은 아들의 태도에 분통을 터뜨렸다. 김지선은 "근데 정말 큰일날 뻔 하셨다. 부부만 있는데 이런 일이 생기면 정말 조심해야 한다"며 "나도 너무 놀랐던 게 엄마 아빠랑 공연을 보기로 했다. 공연 보기 전에 밥을 먹자 해서 엄마 아빠가 약속 장소로 오고 계셨는데 엄마가 지하철에서 쓰러졌다는 연락을 받았다"고 밝혔다.

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김지선은 "화장실 안에서 그렇게 돼서 119가 와서 어머니를 모셔서 병원으로 갔다. 가는데 엄마가 약간 저혈당 증세였던 거 같기도 했다. 너무 위험하니까 구급차가 응급실로 갔다. 응급실로 갔는데 다행히 엄마 집 근처 병원으로 인계를 해줄 수 있다 해서 나도 그 근처 병원에 갔다가 그 구급차를 같이 타고 가는데 너무 놀랐다"고 아찔했던 기억을 떠올렸다.

김지선은 "그 다음부터는 우리 엄마 아빠한테도 이런 일이 생길 수 있구나 싶어서 예의주시하게 되더라. 이제는 연세가 예전에 팔팔하시던, 정정하시던 기운 좋았던 엄마 아빠가 아니시구나 싶다"며 "우리 아버지는 또 얼마 전에 횡단보도 앞에서 넘어지셔서 다쳤다. 부모님의 연세가 이제는 우리가 예전에 생각했던 짱짱했던 연세가 아니시다"라고 씁쓸해했다.

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이에 김효진 역시 "이제 늘 자녀들이 부모님의 건강을 챙기고 안부도 여쭤봐야 한다. 그게 자식된 도리"라고 목소리를 높였다.

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wjlee@sportschosun.com