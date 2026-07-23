신동, 37kg 요요 온 이유..."배달앱에 1년 3000만원" 충격 고백 ('전현무계획4')

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[스포츠조선 정안지 기자] 슈퍼주니어 신동이 "1년 동안 배달앱에만 약 3000만 원을 사용했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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23일 채널S 측은 "편식하는 특이 식성 신동의 요요 비결(?)"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 신동은 갈비찜 속 떡 사리를 먹던 중 "떡을 안 좋아한다. 구운 떡은 먹는다"라고 하자, 전현무는 "되게 까다롭다"라고 말했다.

이에 곽튜브는 "살이 쪘을 때 원인이 뭐였냐"라고 물었다. 그러자 신동은 "비만 유전자는 확실히 있다고 본다"라면서 "같이 먹어도 누구는 더 살이 찐다. 셋 중에서는 내가 제일 셀 거다. 난 진짜 살이 잘 붙는 체질이다"라고 했다. 그러면서 "생각보다 진짜 안 먹는다"라고 강조해 의아함을 자아냈다.

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그러나 반전이 있었다. 전현무는 "배달 어플을 세 개나 깔아놨더라"라고 하자, 신동은 "거의 배달 시켜 먹는다. 1년 동안 배달앱 하나에서만 약 3000만 원을 쓴 적이 있다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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신동은 37kg 감량 이후 달라진 일상도 전했다. 그는 "살을 빼고 나니까 운동을 해야 하지 않나. 그래서 시작한 게 아이스하키"라며 "주말마다 하고 있다. 정말 재미있다"라고 근황을 전했다.

한편, 신동은 지난해 106kg 상태에서 규칙적인 생활 습관 개선을 통해 37kg 감량에 성공해 큰 화제를 모았다. 이후 비만 치료제 위고비를 사용해 체중 관리를 시도했지만 기대만큼의 효과를 보지 못했고, 요요를 경험했다고 솔직하게 고백한 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com