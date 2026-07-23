제니, 훈남 모델 품에 안겼다..연인 같은 케미 '신곡 기대감↑'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 블랙핑크 제니가 대만 출신 모델 나 카이와 연인 같은 호흡을 선보이며 신곡에 대한 기대감을 높였다.

Advertisement

23일 제니는 공식 SNS에 "Less than a Love"라는 문구와 함께 영상을 공개했다. 공개된 영상은 오는 24일 발매를 앞둔 새 솔로 싱글 'Less than a Lover(레스 댄 어 러버)'의 뮤직비디오 촬영 중 모습으로 눈길을 끌었다.

영상 속 제니는 석양이 물든 해변에 나 카이와 나란히 앉아 여유로운 시간을 보냈다. 제니는 직접 오렌지를 까서 건넸고, 나 카이는 이를 자연스럽게 받아먹으며 제니 쪽으로 몸을 기울였다. 두 사람은 실제 연인을 떠올리게 하는 자연스러운 케미를 완성했다.

이어 제니의 틱톡 계정에는 또 다른 영상이 공개됐다. 검은색 수영복 위에 흰 셔츠를 걸친 제니는 푸른 바다 위 클래식 요트에 앉아 있었고, 나 카이는 뒤에서 제니를 다정하게 끌어안으며 밀착한 모습을 연출했다. 제니는 환한 미소를 지은 채 카메라를 바라보며 한 편의 영화 같은 분위기를 자아냈다.

Advertisement

앞서 공개된 티저를 통해 존재감을 드러냈던 나 카이와 제니의 감각적인 호흡이 잇따라 공개되면서 신곡에 대한 관심도 더욱 높아지고 있다.

Advertisement

한편 제니는 오는 24일 오후 1시 국내외 주요 음원 사이트를 통해 새 솔로 싱글 'Less than a Lover'를 발매한다.

jyn2011@sportschosun.com