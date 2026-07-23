"드디어 돌아온 정진만"…이동욱, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 포문 열었다

사진 제공=킹콩 by 스타쉽

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 돌아왔다.

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지난 22일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 1회, 2회에서 이동욱이 더욱 강력한 임팩트로 무장한 정진만 역으로 분했다. 그는 극의 초반부터 진만의 다채로운 매력을 선보이며 두 번째 시즌을 기다려온 팬들에게 반가움을 선사했다.

첫 번째 에피소드에서는 지난 '킬러들의 쇼핑몰 시즌1'에서 죽은 줄 알았던 진만이 조카 정지안(김혜준 분)에게 다시 살아 돌아오기 전까지의 이야기가 그려졌다. 진만은 자신을 쫓고 있는 바빌론에 침투해 서버를 가져오기 위한 작전을 세웠다. 그는 바빌론의 대외비를 담은 서버를 협상카드로 바빌론으로부터 지안을 지키기 위해 결심한 것. 그 과정에서 진만은 숙적인 베일(조한선 분)과 혈투를 벌였지만 이번에도 끝내지 못해 절규했다. 하지만 극적으로 서버를 탈취하는데 성공, 보는 이들에게 짜릿함을 안겼다.

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이 가운데 이동욱은 매 등장마다 눈을 뗄 수 없게 만드는 화면 장악력으로 극을 압도했다. 그는 어딘가 쓸쓸함이 느껴지는 처연한 표정, 킬러들을 위한 쇼핑몰인 '머더헬프'의 대표이자 전직 용병의 형형한 눈빛 등으로 시청자들의 시선을 고정시켰다. 특히 베일의 가면을 쓰고 작전을 이어가다 베일을 마주친 후 가면을 벗을 때 드러난 그의 얼굴은 몇 번이고 다시 돌려볼 만큼 강렬한 임팩트를 남겼다.

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한층 더 거대해진 스케일 속 이동욱의 액션은 또 다른 관전 포인트로 이야기의 흡입력을 높였다. 바빌론 내부에서 펼쳐진 진만과 베일의 싸움은 처절한 감정이 고스란히 느껴진 것은 물론, 손에 땀을 쥐게 만드는 스릴과 긴장감을 선사했다. 이후 옥상에서 자신을 구하러 온 헬기를 향해 뛰어가는 진만의 모습은 한편의 영화를 보는 듯 극적인 분위기를 완성시키며 시청자들의 큰 호응을 불렀다.

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그런가 하면 이동욱은 진만의 애달픈 서사에 깊이를 더했다. 쇼핑몰로 다시 돌아온 진만이 무사한 지안을 발견한 후 안도감이 스친 눈빛과 마침내 재회한 지안을 안아주며 머리를 쓰다듬어 주던 손길 등 그가 보여준 디테일한 표현들은 둘 사이의 애틋함을 더욱 끈끈하게 만들었다.

이어 자신을 원망하는 지안을 향해 "너까지 잃을 수는 없었어. 그래서 쇼핑몰을 만든 거야. 널 지키려고", "이게 내 세계야 정지안. 죽기 싫으면 누군가를 죽여야 하는. 그 세계 안에서 최선을 다했지만 널 위험에 빠뜨린 건 내 잘못이다"라며 담담하게 설명하는 이동욱의 목소리는 진만의 감정에 더욱 집중하게 만들기도. 이처럼 극 초반부터 과몰입을 불러온 그가 앞으로 펼쳐낼 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'의 이야기에 기대감이 고조된다.

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한편,'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 공개되며 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com